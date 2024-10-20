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Гран-при США. Малинин, Миура, Эгадзе, Аймо, Васильев, Шимада выйдут на лед с произвольными программами

20 октября Илья Малинин выступит с произвольной программой на Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 19:05 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Франсуа Пито (Франция) 

2. Лукас Бруссард (США)

3. Уэсли Чу (Канада)

4. Донован Каррильо (Мексика) 

5. Максим Наумов (США)

6. Нозому Йошиока (Япония) 

Вторая разминка

7. Коширо Шимада (Япония)

8. Денис Васильев (Латвия) 

9. Кевин Аймо (Франция)

10. Ника Эгадзе (Грузия)

11. Као Миура (Япония) 

12. Илья Малинин (США) 

После короткой программы

1. Илья Малинин (США) – 99,69

2. Као Миура (Япония) – 99,54

3. Ника Эгадзе (Грузия) – 93,89

4. Кевин Аймо (Франция) – 92,04

5. Денис Васильев (Латвия) – 85,10

6. Коширо Шимада (Япония) – 81,88

7. Нозому Йошиока (Япония) – 80,79

8. Максим Наумов (США) – 73,11

9. Донован Каррильо (Мексика) – 67,48

10. Уэсли Чу (Канада) – 66,86

11. Лукас Бруссард (США) – 65,31

12. Франсуа Пито (Франция) – 56,16

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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