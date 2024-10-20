Манчини получит 25-30 млн евро неустойки за увольнение из сборной Саудовской Аравии

Роберто Манчини получит неустойку за увольнение из сборной Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось , что итальянский специалист сборной в ближайшее время покинет пост главного тренера саудовской национальной команды.

По информации Calcio e Finаnza, в контракте Манчини прописана неустойка за досрочное расторжение в размере от 25 до 30 миллионов евро, что примерно равно его годовой зарплате в Саудовской Аравии. Стороны ведут переговоры, при этом отставку Манчини должен одобрить король Саудовской Аравии .