Манчини получит 25-30 млн евро неустойки за увольнение из сборной Саудовской Аравии
Роберто Манчини получит неустойку за увольнение из сборной Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что итальянский специалист сборной в ближайшее время покинет пост главного тренера саудовской национальной команды.
По информации Calcio e Finаnza, в контракте Манчини прописана неустойка за досрочное расторжение в размере от 25 до 30 миллионов евро, что примерно равно его годовой зарплате в Саудовской Аравии. Стороны ведут переговоры, при этом отставку Манчини должен одобрить король Саудовской Аравии.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Calcio e Finanza
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