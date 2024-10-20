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Сперцян не перешел бы в «Зенит»: «Зачем, если можно куда-нибудь в Европу? В России для меня «Краснодар», мне все нравится»

Эдуард Сперцян предпочитает переезд в Европу переходу в «Зенит».

– Кривцов, выбирая между переходом в «Зенит» или никогда не стать чемпионом, выбрал второе. Какая у вас позиция?

– У всех есть своя позиция. Есть люди, которые не хотят [в «Зенит»] – я, допустим, тоже. Мне в «Краснодаре» все нравится.

Если думать о Европе, это уже другое. В России для меня «Краснодар». Мне не хочется в «Зенит». Никита Кривцов правильно сказал: зачем ехать в «Зенит», если можно уйти куда-нибудь в Европу? – сказал полузащитник «Краснодара».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
logoНикита Кривцов
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