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  • Юран о Станковиче после 0:3 с «Краснодаром»: «Не понимаю, почему топ-клубы делают ставку на иностранцев. У нас вообще-то есть кадры. Ну не имеет права «Спартак» так играть дома!»
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Юран о Станковиче после 0:3 с «Краснодаром»: «Не понимаю, почему топ-клубы делают ставку на иностранцев. У нас вообще-то есть кадры. Ну не имеет права «Спартак» так играть дома!»

Сергей Юран оценил работу главного тренера «Спартака» Деяна Станковича.

Вчера красно-белые дома уступили «Краснодару» (0:3) в матче 12-го тура Мир РПЛ. После 12 матчей «Спартак» с 19 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России.

– К Станковичу все больше и больше вопросов?

– Я уже не раз говорил и готов повторить. Это мое личное мнение. Кому-то оно нравится. Кому-то – нет. Но я не понимаю, почему у нас топовые клубы делают ставку на иностранцев. Я ничего не имею против человеческих качеств специалистов из-за рубежа. Они хорошие люди. Но у нас вообще-то есть кадры.

Я понимаю, когда к нам приезжают тренеры, которые чего-то добились в Европе. А тут ... Должно же быть какое-то самоуважение! Для чего все время смотреть за рубеж, искать там кого-то? Что выиграл Станкович до «Спартака»? Чемпионат Сербии? Там всего две команды разыгрывают титул – «Црвена» и «Партизан»! А что у него получилось в Италии? За тренера говорят его результаты.

А вспомните Абаскаля. Поработал в «Спартаке», поехал в Испанию. Через шесть туров его уволили из «Гранады»... Вот вам красноречивый показатель.

Что касается Станковича, при всем уважении к «Краснодару», ну не имеет права «Спартак», ставящий перед собой задачи, так играть дома! – заявил бывший нападающий красно-белых.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Юран
logoСпорт-Экспресс
logoГильермо Абаскаль
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