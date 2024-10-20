Мирра Андреева заплакала после поражения в финале в Нинбо

17-летняя Мирра Андреева заплакала во время речи на церемонии награждения после поражения в финале в Нинбо.

Россиянка уступила Дарье Касаткиной – 0:6, 6:4, 4:6. В третьем сете Андреева вела с брейком, но затем уступила пять геймов подряд.