Мирра Андреева заплакала после поражения в финале в Нинбо
17-летняя Мирра Андреева заплакала во время речи на церемонии награждения после поражения в финале в Нинбо.
Россиянка уступила Дарье Касаткиной – 0:6, 6:4, 4:6. В третьем сете Андреева вела с брейком, но затем уступила пять геймов подряд.
Опубликовано: Алёна Майорова
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