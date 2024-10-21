Малкин, Кросби и Летанг остались без очков в матче с «Виннипегом» и набрали по «минус 3»
Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг остались без очков с «Виннипегом».
«Питтсбург» проиграл «Джетс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ.
Ветераны «Пингвинс» завершили игру с показателем полезности «минус 3» у каждого.
38-летний Малкин (16:06, 1:19 – в большинстве) отметился 2 бросками в створ, а также допустил 3 потери и выиграл только 33% вбрасываний (2 из 6). У него 11 (2+9) очков и «минус 5» в 7 играх.
37-летний Кросби (20:22, 1:10 – в большинстве) отметился 5 бросками в створ при 1 потере и 56,5% на точке (13 из 23). У него 6 (1+5) очков и «минус 4» в 7 играх.
37-летний Летанг (22:36, 1:10 – в большинстве, 1:09 – в меньшинстве) трижды бросил в створ и применил 2 силовых приема. У него 5 (1+4) очков и «минус 5» в 7 играх.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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