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Малкин, Кросби и Летанг остались без очков в матче с «Виннипегом» и набрали по «минус 3»

Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг остались без очков с «Виннипегом».

«Питтсбург» проиграл «Джетс» (3:6) в регулярном чемпионате НХЛ

Ветераны «Пингвинс» завершили игру с показателем полезности «минус 3» у каждого. 

38-летний Малкин (16:06, 1:19 – в большинстве) отметился 2 бросками в створ, а также допустил 3 потери и выиграл только 33% вбрасываний (2 из 6). У него 11 (2+9) очков и «минус 5» в 7 играх. 

37-летний Кросби (20:22, 1:10 – в большинстве) отметился 5 бросками в створ при 1 потере и 56,5% на точке (13 из 23). У него 6 (1+5) очков и «минус 4» в 7 играх. 

37-летний Летанг (22:36, 1:10 – в большинстве, 1:09 – в меньшинстве) трижды бросил в створ и применил 2 силовых приема. У него 5 (1+4) очков и «минус 5» в 7 играх. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПиттсбург
logoКрис Летанг
logoЕвгений Малкин
logoСидни Кросби
logoНХЛ
logoВиннипег
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