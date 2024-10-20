ЦСКА проиграл 4-й матч подряд – «Сочи». У команды Воробьева 6 поражений в 7 последних играх

ЦСКА проиграл четвертый матч подряд.

Команда Ильи Воробьева потерпела поражение от «Сочи» в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (3:4 Б).

Ранее армейцы уступили «Автомобилисту» (3:4 Б), минскому «Динамо» (4:5 ОТ) и СКА (4:5 ОТ). В 7 последних матчах москвичи одержали лишь одну победу.

23 октября ЦСКА встретится с «Амуром».