Шестикратный олимпийский чемпион по велотреку Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака

Шестикратный олимпийский чемпион Крис Хой сообщил, что у него последняя стадия рака.

В интервью The Sunday Times британский велогонщик рассказал, что, по словам врачей, ему осталось жить «от двух до четырех лет».

Рак предстательной железы ему диагностировали в прошлом году. Недавнее обследование показало, что метастазы распространились по всему организму.

«Как бы неестественно это ни звучало, но такова природа. Мы все рождаемся и умираем, это просто часть жизни. Я говорю себе, что мне повезло — у меня есть возможность принимать лекарства, которые помогут прожить как можно дольше», – сказал Хой.

Крису Хою 48 лет, он выиграл шесть золотых медалей на Олимпийских играх (Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012) и одну серебряную (Сидней-2000) в велотреке.

Является 11-кратным чемпионом мира, в 2009 году получил рыцарский орден от королевы Великобритании.