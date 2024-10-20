  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ после 8 туров. «Ман Сити» отстает на 1 очко, «Арсенал» и «Вилла» – на 4
12

«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ после 8 туров. «Ман Сити» отстает на 1 очко, «Арсенал» и «Вилла» – на 4

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ после 8 туров.

Команда Арне Слота обыграла «Челси» (2:1) и сохранила первую строчку. У нее 21 очко.

«Манчестер Сити» набрал 20 баллов, у «Арсенала» и «Астон Виллы» – по 17. На пятом месте идет «Брайтон» (15), за ним – «Челси» (14) и «Тоттенхэм» (13).

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 11-е место, но может по итогам тура оказаться на 12-м.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЧелси
logoЛиверпуль
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoТоттенхэм
logoБрайтон
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» выиграл у «Челси», «Ман Сити» в гостях одолел «Вулвс»
113426 минут назад
«Ливерпуль» победил «Челси» – 2:1! Джонс забил и заработал пенальти, у Салаха гол и пас
13527 минут назад
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Чемпионат России. «Динамо» играет с «Рубином», «Крылья» сыграли вничью с «Оренбургом»
15342 минуты назадLive
«Рубин» – «Динамо». 0:4 – Гладышев и Бальбуэна забили, Тюкавин и Артур Гомес реализовали пенальти. Онлайн-трансляция
549 минут назадLive
Чемпионат Италии. «Наполи» обыграл «Эмполи», «Фиорентина» забила 6 голов «Лечче», «Рома» против «Интера»
93сегодня, 16:05Live
«Челси» 10 игр не побеждает «Ливерпуль» – с марта 2021 года. «Синие» проиграли три последних матча с общим счетом 2:7
310 минут назад
Пеп о 2:1 с «Вулвс»: «Сити» должен справляться с командами, у которых 11 игроков в штрафной. Я сказал игрокам: не надо жаловаться, наша задача – взломать их»
316 минут назад
Чемпионат Англии. «Ливерпуль» выиграл у «Челси», «Ман Сити» в гостях одолел «Вулвс»
113426 минут назад
«Ливерпуль» выиграл 10 из 11 матчей при Слоте, 7 – подряд. Дальше – «Лейпциг» и «Арсенал»
2426 минут назад
«Ливерпуль» победил «Челси» – 2:1! Джонс забил и заработал пенальти, у Салаха гол и пас
13527 минут назад
Чемпионат Греции. ПАОК Чалова и Оздоева играет с АЕК – наши в основе. Трансляция на Спортсе’’ с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского
430 минут назадВидео
Костакурта про Леау: «Входит ли он в топ-100 игроков в плане точных ударов и ассистов? Входит ли он в топ-150 по умению тащить на себе команду? Нет. Почему мы так много о нем говорим?»
1147 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Салах набрал 11 очков за матч против «Челси» и стал самым результативным футболистом фэнтези АПЛ
4 минуты назадФэнтези
Слишкович о 2:2 с «Крыльями»: «Оренбург» играл, они забивали. Ничья не была целью, ребята до конца создавали моменты, не получилось забить третий, к сожалению»
5 минут назад
«Рома» – «Интер». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
114 минут назад
«Барселона» – «Севилья». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
1714 минут назад
Чемпионат Германии. «Вольфсбург» пропустил 4 гола от «Вердера», «Хольштайн Киль» проиграл «Униону»
4231 минуту назад
Ричардс о голе Стоунза: «Бернарду мешал вратарю, был толчок, понимаю, почему «Вулвс» чувствуют себя ограбленными. Такие моменты то засчитывают, то нет»
238 минут назад
Лангле получил травму во 2-й игре за «Атлетико» после перехода из «Барселоны». Защитник столкнулся с партнером
38 минут назад
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Иттифак» Джеррарда принимает «Аль-Орубу»
1040 минут назад
У сына Симеоне первое результативное действие в «Атлетико» – пас Гризманну перед победным голом «Леганесу»
2сегодня, 16:56
LEON Вторая лига Б. «Космос» сыграл вничью с «Химками-М», «Спартак-2» и «Зенит-2» не забили, «Салют» обыграл «Строгино»
3сегодня, 16:55