«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ после 8 туров. «Ман Сити» отстает на 1 очко, «Арсенал» и «Вилла» – на 4

«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ после 8 туров.

Команда Арне Слота обыграла «Челси» (2:1) и сохранила первую строчку. У нее 21 очко.

«Манчестер Сити » набрал 20 баллов, у «Арсенала » и «Астон Виллы » – по 17. На пятом месте идет «Брайтон » (15), за ним – «Челси » (14) и «Тоттенхэм» (13).

«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 11-е место, но может по итогам тура оказаться на 12-м.