«Ливерпуль» идет 1-м в АПЛ после 8 туров. «Ман Сити» отстает на 1 очко, «Арсенал» и «Вилла» – на 4
«Ливерпуль» продолжает лидировать в АПЛ после 8 туров.
Команда Арне Слота обыграла «Челси» (2:1) и сохранила первую строчку. У нее 21 очко.
«Манчестер Сити» набрал 20 баллов, у «Арсенала» и «Астон Виллы» – по 17. На пятом месте идет «Брайтон» (15), за ним – «Челси» (14) и «Тоттенхэм» (13).
«Манчестер Юнайтед» на данный момент занимает 11-е место, но может по итогам тура оказаться на 12-м.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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