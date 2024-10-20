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  • Мостовой о «Краснодаре»: «Команду сделал Ивич. Поставь на место Мусаева любого тренера – ничего не поменяется, играют футболисты. Я всю жизнь играл на высочайшем уровне, не придумываю»
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Мостовой о «Краснодаре»: «Команду сделал Ивич. Поставь на место Мусаева любого тренера – ничего не поменяется, играют футболисты. Я всю жизнь играл на высочайшем уровне, не придумываю»

Александр Мостовой не видит заслуг Мурада Мусаева в успехах «Краснодара».

«Быки» единолично возглавляют турнирную таблицу Мир РПЛ после 12 туров, имея в активе 30 очков. Команда Мурада Мусаева не потерпела ни одного поражения.

В этом туре «Краснодар» на выезде разгромил «Спартак» (3:0).

Мусаев возглавил команду в середине марта после увольнения Владимира Ивича.

«Краснодар» на первом месте при Мусаеве? Какая разница, кто стоит на бровке, играют футболисты. Остаюсь при своем мнении – команду сделал Ивич, который шел на первом месте чуть ли не весь сезон. Так мы до сих пор и не знаем, кто его убрал и за что. Поставь на место Мусаева любого другого тренера – ничего не поменяется. С таким составом они все равно шли бы в тройке.

Все восхищаются Мусаевым? Восхищаться надо не Мусаевым, а «Краснодаром» – футболистами, которые играют. Я же ничего не придумываю. Я всю жизнь играл в футбол на высочайшем уровне, который некоторым людям даже не снился.

Если вы хотите проверить тренера, поставьте его в «Факел» или «Пари НН». Посмотрите, станет с ними Мусаев чемпионом или нет. Гвардиола с «Брентфордом» станет чемпионом? Нет. А что тогда? В футболе давно все придумано», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sport24
logoпремьер-лига Россия
logoАлександр Мостовой
logoВладимир Ивич
logoКраснодар
logoМурад Мусаев
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