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«Реал» уверен, что Винисиусу вручат «Золотой мяч». В клубе не видят других вариантов (As)

В «Реале» уверены, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу Жуниору.

Как сообщает As, несмотря на отсутствие подтверждений или утечек информации о результатах голосования, в «Реале» считают победу Винисиуса «само собой разумеющейся». В мадридском клубе не видят других кандидатов на получение «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже в следующий понедельник, 28 октября.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
logoВинисиус Жуниор
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