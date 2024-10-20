«Реал» уверен, что Винисиусу вручат «Золотой мяч». В клубе не видят других вариантов (As)

В «Реале» уверены, что «Золотой мяч» достанется Винисиусу Жуниору.

Как сообщает As, несмотря на отсутствие подтверждений или утечек информации о результатах голосования, в «Реале» считают победу Винисиуса «само собой разумеющейся». В мадридском клубе не видят других кандидатов на получение «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в Париже в следующий понедельник, 28 октября.