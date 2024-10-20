«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК из-за гола Мусаева: «Если это фол, то должен быть фол. Мешал Шумахов или нет – уже вторично»
«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК из-за гола Тамерлана Мусаева в матче с ЦСКА.
Вчера махачкалинцы уступили армейцам со счетом 0:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ.
На 56-й минуте после заброса мяча в сторону ворот махачкалинцев нападающий ЦСКА Мусаев в борьбе с двумя защитниками сначала подтолкнул пытавшегося выставить блок Идара Шумахова, а затем перехватил мяч у не сумевшего его обработать Валентина Пальцева и вышел один на один с вратарем «Динамо».
«Естественно, мы обратимся в ЭСК. Если это фол Мусаева, после которого он забил гол, то это должен быть фол. А мешал Шумахов или нет – это уже вторично», – сказал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов.
Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»
Мусаев забил «Динамо», толкнув игрока махачкалинцев. Экс-судья Федотов считает, что гол засчитан верно
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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