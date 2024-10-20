«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК из-за гола Мусаева: «Если это фол, то должен быть фол. Мешал Шумахов или нет – уже вторично»

«Динамо» Махачкала обратится в ЭСК из-за гола Тамерлана Мусаева в матче с ЦСКА.

Вчера махачкалинцы уступили армейцам со счетом 0:1 в матче 12-го тура Мир РПЛ .

На 56-й минуте после заброса мяча в сторону ворот махачкалинцев нападающий ЦСКА Мусаев в борьбе с двумя защитниками сначала подтолкнул пытавшегося выставить блок Идара Шумахова , а затем перехватил мяч у не сумевшего его обработать Валентина Пальцева и вышел один на один с вратарем «Динамо».

«Естественно, мы обратимся в ЭСК. Если это фол Мусаева , после которого он забил гол, то это должен быть фол. А мешал Шумахов или нет – это уже вторично», – сказал генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов .

Фото: Кадр из трансляции «Матч Премьер»

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