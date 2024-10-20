Анчелотти был в гневе после 1-го тайма матча с «Сельтой». Карло раскритиковал игроков «Реала» за отсутствие командного духа в перерыве (Marca)

Карло Анчелотти был недоволен игрой «Реала» в матче с «Сельтой».

Вчера мадридский клуб одержал выездную победу (2:1) в 10-м туре Ла Лиги .

Как сообщает Marca, в перерыве матча, при счете 1:0 в пользу «Реала », Анчелотти выразил гнев из-за недостатка командного духа и отсутствия коллективной игры команды. Главный тренер «Реала» также сказал игрокам, что международная пауза, из-за которой команда провела лишь две тренировки перед матчем, не может служить оправданием.

В следующую субботу, 26 октября, «Реал» сыграет с «Барселоной».