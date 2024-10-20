Анчелотти был в гневе после 1-го тайма матча с «Сельтой». Карло раскритиковал игроков «Реала» за отсутствие командного духа в перерыве (Marca)
Карло Анчелотти был недоволен игрой «Реала» в матче с «Сельтой».
Вчера мадридский клуб одержал выездную победу (2:1) в 10-м туре Ла Лиги.
Как сообщает Marca, в перерыве матча, при счете 1:0 в пользу «Реала», Анчелотти выразил гнев из-за недостатка командного духа и отсутствия коллективной игры команды. Главный тренер «Реала» также сказал игрокам, что международная пауза, из-за которой команда провела лишь две тренировки перед матчем, не может служить оправданием.
В следующую субботу, 26 октября, «Реал» сыграет с «Барселоной».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости