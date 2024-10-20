«Наполи» лидирует в Серии А после 8 туров. У команды Конте 7 побед в 8 последних матчах, общий счет – 20:2

«Наполи» остался лидером Серии А после 8-го тура.

Сегодня команда Антонио Конте обыграла «Эмполи » (0:1) на выезде благодаря голу Хвичи Кварацхелии с пенальти.

«Наполи» по-прежнему лидирует в Серии А, набрав 19 очков в 8 матчах. «Ювентус », идущий на 2-м месте, отстает на 3 очка, «Интер » – на 5 очков при игре в запасе.

Начиная с 25 августа неаполитанцы одержали 7 побед с общим счетом 20:2 и сыграли вничью с «Ювентусом» (0:0). Единственное поражение в нынешнем сезоне чемпионата команда потерпела от «Вероны» (0:3) в 1-м туре.

26 октября «Наполи» примет на своем поле «Лечче».