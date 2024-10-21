«Колорадо» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за матч – 1 в игре с «Сан-Хосе». Аннунен отразил 25 из 26 бросков
«Колорадо» впервые в сезоне пропустил менее 3 шайб за матч.
«Эвеланш» обыграли «Сан-Хосе» (4:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
Победа стала для команды под руководством Джареда Беднара второй в 6 играх в сезоне. При этом денверцы впервые пропустили менее 3 шайб за матч.
Основной вратарь «Колорадо» Александр Георгиев остался в запасе. Юстус Аннунен впервые в сезоне вышел в старте и отразил 25 из 26 бросков.
В текущем сезоне у команды пропущено 29 шайб в 6 играх. Средний показатель (4,83 за игру) является худшим в НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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