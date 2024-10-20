Дом Луиса и Леманн ограбили, пока игроков «Юве» не было. У Дугласа украли 11 часов на 500 тысяч евро, у Алиши – украшения с бриллиантами

Дом Дугласа Луиса и Алиши Леманн ограбили в отсутствие обоих игроков «Ювентуса».

Луис ужинал и отдыхал после вчерашнего матча с «Лацио» (1:0) в Серии А, а Леманн, выступающая за женскую команду туринцев, находилась на выезде. Сегодня «Ювентус » играет с «Интером» в Милане в рамках женского чемпионата Италии.

Всего воры забрали 11 часов Луиса на сумму около 500 тысяч евро и несколько бриллиантовых украшений Леманн.

Сообщается, что сигнализация сработала примерно в 1:30 ночи: на место прибыли полицейские машины, а также судебно-медицинские эксперты, чтобы провести расследование по следам происшествия.

Подчеркивается, что это не первый случай кражи со взломом на виллах в одном из самых престижных районов Турина. Ранее жертвами злоумышленников уже становились Мойзе Кин и Кайо Жорже , а Анхель Ди Мария однажды успел предотвратить проникновение в свой дом с помощью Душана Влаховича , который в то время был его соседом.

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