Дом Луиса и Леманн ограбили, пока игроков «Юве» не было. У Дугласа украли 11 часов на 500 тысяч евро, у Алиши – украшения с бриллиантами
Луис ужинал и отдыхал после вчерашнего матча с «Лацио» (1:0) в Серии А, а Леманн, выступающая за женскую команду туринцев, находилась на выезде. Сегодня «Ювентус» играет с «Интером» в Милане в рамках женского чемпионата Италии.
Всего воры забрали 11 часов Луиса на сумму около 500 тысяч евро и несколько бриллиантовых украшений Леманн.
Сообщается, что сигнализация сработала примерно в 1:30 ночи: на место прибыли полицейские машины, а также судебно-медицинские эксперты, чтобы провести расследование по следам происшествия.
Подчеркивается, что это не первый случай кражи со взломом на виллах в одном из самых престижных районов Турина. Ранее жертвами злоумышленников уже становились Мойзе Кин и Кайо Жорже, а Анхель Ди Мария однажды успел предотвратить проникновение в свой дом с помощью Душана Влаховича, который в то время был его соседом.
Самая популярная футболистка мира Леманн перешла в «Юве» из «Астон Виллы» – как ее парень Дуглас Луис неделю назад
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