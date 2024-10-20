Единая лига ВТБ. «Парма» встретится с ЦСКА, «Локомотив-Кубань» примет УНИКС

Сегодня в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут три матча.

«Парма » сыграет с ЦСКА. Лидер турнирной таблицы «Локомотив-Кубань» примет УНИКС. Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: Локомотив-Кубань – 7-0, ЦСКА – 5-1, Зенит – 5-2, УНИКС – 5-2, Пари Нижний Новгород – 5-2, Самара – 3-4, Уралмаш – 3-4, Парма – 3-4, Автодор – 3-5, МБА-МАИ – 2-5, Енисей – 2-6, Астана – 0-8. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.