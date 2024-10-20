Генич о «Спартаке»: «С борьбой за чемпионство закончили. 11 очков отставания к 12-му туру – это караул. К Станковичу есть вопросы. Но паниковать не надо»

Константин Генич высказался о результатах «Спартака» в текущем сезоне Мир РПЛ.

Вчера красно-белые разгромно проиграли «Краснодару» (0:3) в 12-м туре чемпионата. Команда Деяна Станковича занимает 6-е место в таблице, набрав 19 очков.

«К Станковичу есть вопросы. Какой вопрос может быть от клуба? Мы потратили деньги, а результата нет. Может быть, есть договоренность о том, что первый год он будет строить команду.

Есть ощущение, что он пока разбирается с уровнем игроков. Но реально у других команд посильнее состав. Состав ЦСКА сильнее, у «Динамо» группа атаки сильнее. Может быть, на Кубок делают ставку?

Есть ощущение, что с борьбой за чемпионство закончили. У «Спартака » 19 очков, у «Краснодара » – 30. 11 очков разницы к 12-му туру – это караул. Но и этот состав, если дать правильную идею и наиграть, может быть конкурентоспособен – я думал, что команда будет бороться за тройку.

Мне больно за «Спартак». Но паниковать не надо. Каждый матч у «Спартака» все меняется – диапазон эмоций от «все пропало» до «боремся за чемпионство», – сказал комментатор.

Станкович просто подарил победу «Краснодару». Деян, прекращайте эксперименты