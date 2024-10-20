Хачанов выиграл два титула в сезоне впервые с 2018-го
Карен Хачанов в финале ATP 250 в Алматы победил 118-ю ракетку мира Габриэля Диалло со счетом 6:2, 5:7, 6:3. Во втором сете россиянин вел с брейком, но упустил подачу при счете 4:3, а в решающем подавал на матч при счете 5:2.
Хачанов взял второй титул в сезоне и седьмой в карьере. Ранее в этом году он выиграл ATP 250 в Дохе.
Впервые с 2018 Хачанов выиграл больше одного турнира в сезоне.
Опубликовано: Алёна Майорова
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