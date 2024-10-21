Макар набрал 1+2 с «Сан-Хосе» и догнал Панарина с Райнхартом в гонке бомбардиров НХЛ – у всех по 12 очков

Кэйл Макар набрал 1+2 в матче с «Сан-Хосе» и делит лидерство в гонке бомбардиров.

Защитник «Колорадо » забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:1). Его назвали второй звездой встречи.

В активе 25-летнего канадца стало 12 (2+10) очков в 6 играх при полезности «минус 5». Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардами Артемием Панариным («Рейнджерс », 12 в 5, 6+6) и Сэмом Райнхартом («Флорида », 12 в 7, 5+7).

За лидерами следуют два партнера Макара (форварды Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен), а также нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. У всех троих сейчас по 11 очков.