Макар набрал 1+2 с «Сан-Хосе» и догнал Панарина с Райнхартом в гонке бомбардиров НХЛ – у всех по 12 очков
Кэйл Макар набрал 1+2 в матче с «Сан-Хосе» и делит лидерство в гонке бомбардиров.
Защитник «Колорадо» забросил шайбу и сделал 2 результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Шаркс» (4:1). Его назвали второй звездой встречи.
В активе 25-летнего канадца стало 12 (2+10) очков в 6 играх при полезности «минус 5». Он делит лидерство в гонке бомбардиров лиги с форвардами Артемием Панариным («Рейнджерс», 12 в 5, 6+6) и Сэмом Райнхартом («Флорида», 12 в 7, 5+7).
За лидерами следуют два партнера Макара (форварды Нэтан Маккиннон и Микко Рантанен), а также нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин. У всех троих сейчас по 11 очков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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