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Нинбо (WTA). Касаткина и Мирра Андреева разыграют титул

Дарья Касаткина и Мирра Андреева сыграют в финале в Нинбо.

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Ningbo Open

Нинбо, Китай

14 октября – 20 октября 2024

WTA 500

Призовой фонд – $922 573

Открытые корты, хард

Финал

Опубликовала: Любовь Энина
результаты
logoWTA
logoДарья Касаткина
logoМирра Андреева
Ningbo Open
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