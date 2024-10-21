Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга». У него 5 очков и «+4» в 5 играх
Владислав Наместников забросил 2-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Форвард «Виннипега» отличился в игре регулярного чемпионата с «Пингвинс» (6:3).
На счету 31-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков в 5 играх в сезоне при полезности «+4».
Наместников (14:07, 0:42 – в большинстве, 0:31 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ. Также в его активе 1 блок и 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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