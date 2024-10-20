Победный гол «Ман Сити» «Вулвс» на 95-й засчитали после повтора. Стоунз забил после углового, Бернарду был рядом с вратарем в пассивном офсайде

Победный гол «Манчестер Сити» в ворота «Вулверхэмптона» проверялся судьями.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте защитник Джон Стоунз головой замкнул навес хавбека Филипа Фодена с углового. При этом рядом с голкипером Жозе Са находился Бернарду Силва – он был в пассивном офсайде.

Главный арбитр Крис Кавана сперва отменил взятие ворот, но затем изучил видеоповтор на предмет того, мешал ли Силва вратарю, и изменил решение – 2:1.

Изображения: кадры из трансляции Setanta Sports