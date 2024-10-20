«Атлетико» – «Леганес». Онлайн-трансляция начнется в 17:15

«Атлетико» примет «Леганес» в 10-м туре Ла Лиги.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:15 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Футбол 2».

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги