Агенты Хвичи просят 8 млн евро в год «чистыми» по новому контракту. «Наполи» готов предложить 6 млн и бонусы – столько получает Лукаку

«Наполи» и Хвича Кварацхелия не могут договориться об условиях нового контракта.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, агенты вингера запрашивают продление соглашения до 2029 года с зарплатой 8 миллионов евро после уплаты налогов. «Наполи», в свою очередь, готовы предложить не более 6 млн евро и бонусы – столько получает самый высокооплачиваемый игрок команды Ромелу Лукаку .

Отмечается, что в данный момент стороны далеки от соглашения – переговоры продолжатся в ближайшие несколько недель. Текущий контракт Хвичи с «Наполи » истекает в 2027 году – по нему грузинский вингер получает около 1,5 млн евро в год.

В нынешнем сезоне на счету Хвичи 3 гола и 2 ассиста в 7 матчах Серии А. Его подробную статистику можно найти здесь .