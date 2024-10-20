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Круговой пошутил о возможном гражданстве РФ Дугласа: «Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне пора, видимо»

Данил Круговой пошутил о возможной натурализации Дугласа Сантоса.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что бразильский защитник «Зенита» может получить российское гражданство в этом году и выступать за сборную России.

«Всем спасибо! Здорово попылили во Вьетнаме, но мне, видимо, пора», – написал в телеграме защитник ЦСКА, ранее выступавший за «Зенит».

Медведев о гражданстве РФ Дугласа: «Ждите официальных сообщений, а не от карпа из пруда»

Юрист Прокопец заявил, что Дуглас не сможет выступать за сборную России, поскольку он играл на Олимпиаде за Бразилию

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Данила Кругового
logoЦСКА
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoДуглас Сантос
натурализация
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logoДанил Круговой
ахахаха
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