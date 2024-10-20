Гран-при США. Фир и Гибсон, Чок и Бейтс, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен покажут произвольные танцы
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Аллен, США
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 21:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko.
Первая разминка
1. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль)
2. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США)
3. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)
4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада)
Вторая разминка
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада)
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)
10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания)
После ритм-танца
1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,56
2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 77,88
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,16
4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 71,75
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 70,99
6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 70,38
7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,09
8. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 69,68
9. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 66,57
10. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 65,13
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