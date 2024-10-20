Гран-при США. Фир и Гибсон, Чок и Бейтс, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен покажут произвольные танцы

20 октября Фир и Гибсон, Чок и Бейтс покажут произвольные танцы на Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию 1-й этап Skate America Аллен, США Танцы на льду Произвольный танец Начало – 21:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. Первая разминка 1. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) 2. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) 3. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) 4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) 5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) Вторая разминка 6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) 7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) 8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) 9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) 10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) После ритм-танца 1. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) – 83,56 2. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США) – 77,88 3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 73,16 4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 71,75 5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 70,99 6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 70,38 7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,09 8. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 69,68 9. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 66,57 10. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 65,13