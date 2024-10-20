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Гран-при США. Фир и Гибсон, Чок и Бейтс, Дэвис и Смолкин, Морозов и Чен покажут произвольные танцы

20 октября Фир и Гибсон, Чок и Бейтс покажут произвольные танцы на Гран-при США.

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Танцы на льду 

Произвольный танец 

Начало – 21:20 по московскому времени. Прямая трансляция – на Okko. 

Первая разминка

1. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) 

2. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) 

3. Лиа Несет – Артем Маркелов (США)

4. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

5. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) 

Вторая разминка

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

7. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) 

8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

9. Мэдисон Чок – Эван Бейтс (США)

10. Лайла Фир – Льюис Гибсон (Великобритания) 

После ритм-танца 

1. Лайла ФирЛьюис Гибсон (Великобритания) – 83,56

2. Мэдисон ЧокЭван Бейтс (США) – 77,88

3. Диана ДэвисГлеб Смолкин (Грузия) – 73,16

4. Алисия Фаббри – Пол Айер (Канада) – 71,75

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 70,99

6. Мари-Жад Лорьо – Ромен Ле Гак (Канада) – 70,38

7. Катержина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 70,09

8. Лиа Несет – Артем Маркелов (США) – 69,68

9. Аннабель Морозов – Джеффри Чен (США) – 66,57

10. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 65,13

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sports
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Льюис Гибсон
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Джеффри Чен
Пол Айер
Элизабет Ткаченко
Алексей Киляков-младший
Лиа Несет
Артем Маркелов
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