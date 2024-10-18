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НФЛ. 7-я неделя. «Нью-Орлеан» встретился с «Денвером», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити» и другие матчи

С 18 по 22 октября пройдут матчи 7-й недели регулярного чемпионата НФЛ.

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7-я неделя

18 октября

Нью-Орлеан – Денвер – 10:33 (0:3, 3:13, 0:10, 7:7)

Ход матча:

  • Ч1. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (0:3)

  • Ч2. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (0:6)

  • Ч2. Тачдаун ДЕН. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Уил Лац) (0:13)

  • Ч2. Филд-гол НО. K Блейк Групи (3:13)

  • Ч2. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (3:16)

  • Ч3. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (3:19)

  • Ч3. Тачдаун ДЕН. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Уил Лац) (3:26)

  • Ч4. Тачдаун ДЕН. LB Коди Бартон на возврате фамбла (+1 K Уил Лац) (3:33)

  • Ч4. Тачдаун НО. WR Седрик Уилсон на приеме от QB Джейка Хейнера (+1 K Блейк Групи) (10:33)

Лидеры в нападении:

  • Пас: Спенсер Раттлер (НО) — 25/35, 172 ярда; Бо Никс (ДЕН) — 16/26, 164 ярда

  • Вынос: Кендре Миллер (НО) — 6 попыток, 36 ярдов; Джавонтей Уильямс (ДЕН) — 14 попыток, 88 ярдов, 2 тд

  • Прием: Седрик Уилсон (НО) — 6 приемов, 57 ярдов, 1 тд; Трой Фрэнклин (ДЕН) — 5 приемов, 50 ярдов

20 октября

Джексонвилл – Нью-Ингленд – 16.30

Атланта – Сиэтл – 20.00

Баффало – Теннесси – 20.00

Грин-Бэй – Хьюстон – 20.00

Индианаполис – Майами – 20.00

Кливленд – Цинциннати – 20.00

Миннесота – Детройт – 20.00

Нью-Йорк Джайентс – Филадельфия – 20.00

Лос-Анджелес Рэмс – Лас-Вегас – 23.05

Вашингтон – Каролина – 23.05

Сан-Франциско – Канзас-Сити – 23.25

21 октября

Питтсбург – Нью-Йорк Джетс – 3.20

22 октября

Тампа-Бэй – Балтимор – 3.15

Аризона – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.

Восток АФК

  1. Баффало 4–2 (+39)

  2. Майами 2–3 (–53)

  3. НЙ Джетс 2–4 (+5)

  4. Нью-Ингленд 1–5 (–60)

Север АФК

  1. Балтимор 4–2 (+28)

  2. Питтсбург 4–2 (+38)

  3. Цинциннати 2–4 (+5)

  4. Кливленд 1–5 (–46)

Юг АФК

  1. Хьюстон 5–1 (+8)

  2. Индианаполис 3–3 (0)

  3. Теннесси 1–4 (–14)

  4. Джексонвилл 1–5 (–65)

Запад АФК

  1. Канзас-Сити 5–0 (+33)

  2. ЛА Чарджерс 3–2 (+25)

  3. Денвер 3–3 (+16)

  4. Лас-Вегас 2–4 (–54)

Восток НФК

  1. Вашингтон 4–2 (+33)

  2. Филадельфия 3–2 (–6)

  3. Даллас 3–3 (–42)

  4. НЙ Джайентс 2–4 (–25)

Север НФК

  1. Миннесота 5–0 (+63)

  2. Детройт 4–1 (+60)

  3. Грин-Бэй 4–2 (+41)

  4. Чикаго 4–2 (+47)

Юг НФК

  1. Атланта 4–2 (+14)

  2. Тампа-Бэй 4–2 (+37)

  3. Нью-Орлеан 2–4 (+20)

  4. Каролина 1–5 (–100)

Запад НФК

  1. Сан-Франциско 3–3 (+32)

  2. Сиэтл 3–3 (–4)

  3. Аризона 2–4 (–30)

  4. ЛА Рэмс 1–4 (–45)

Опубликовала: Мария Селенкова
logoНью-Ингленд
результаты
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logoНью-Йорк Джайентс
logoБаффало
logoМайами
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logoЛос-Анджелес Чарджерс
logoФиладельфия
logoДетройт
logoГрин-Бэй
logoМиннесота
logoАтланта
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logoНью-Орлеан
logoТампа-Бэй
logoАризона
logoСан-Франциско
logoСиэтл
logoЛос-Анджелес Рэмс
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