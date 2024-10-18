НФЛ. 7-я неделя. «Нью-Орлеан» встретился с «Денвером», «Сан-Франциско» против «Канзас-Сити» и другие матчи
Национальная футбольная лига
Регулярный чемпионат
7-я неделя
18 октября
Нью-Орлеан – Денвер – 10:33 (0:3, 3:13, 0:10, 7:7)
Ход матча:
Ч1. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (0:3)
Ч2. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (0:6)
Ч2. Тачдаун ДЕН. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Уил Лац) (0:13)
Ч2. Филд-гол НО. K Блейк Групи (3:13)
Ч2. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (3:16)
Ч3. Филд-гол ДЕН. K Уил Лац (3:19)
Ч3. Тачдаун ДЕН. RB Джавонтей Уильямс на выносе (+1 K Уил Лац) (3:26)
Ч4. Тачдаун ДЕН. LB Коди Бартон на возврате фамбла (+1 K Уил Лац) (3:33)
Ч4. Тачдаун НО. WR Седрик Уилсон на приеме от QB Джейка Хейнера (+1 K Блейк Групи) (10:33)
Лидеры в нападении:
Пас: Спенсер Раттлер (НО) — 25/35, 172 ярда; Бо Никс (ДЕН) — 16/26, 164 ярда
Вынос: Кендре Миллер (НО) — 6 попыток, 36 ярдов; Джавонтей Уильямс (ДЕН) — 14 попыток, 88 ярдов, 2 тд
Прием: Седрик Уилсон (НО) — 6 приемов, 57 ярдов, 1 тд; Трой Фрэнклин (ДЕН) — 5 приемов, 50 ярдов
20 октября
Джексонвилл – Нью-Ингленд – 16.30
Атланта – Сиэтл – 20.00
Баффало – Теннесси – 20.00
Грин-Бэй – Хьюстон – 20.00
Индианаполис – Майами – 20.00
Кливленд – Цинциннати – 20.00
Миннесота – Детройт – 20.00
Нью-Йорк Джайентс – Филадельфия – 20.00
Лос-Анджелес Рэмс – Лас-Вегас – 23.05
Вашингтон – Каролина – 23.05
Сан-Франциско – Канзас-Сити – 23.25
21 октября
Питтсбург – Нью-Йорк Джетс – 3.20
22 октября
Тампа-Бэй – Балтимор – 3.15
Аризона – Лос-Анджелес Чарджерс – 4.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Команды, играющие дома, указаны первыми.
Восток АФК
Баффало 4–2 (+39)
Майами 2–3 (–53)
НЙ Джетс 2–4 (+5)
Нью-Ингленд 1–5 (–60)
Север АФК
Балтимор 4–2 (+28)
Питтсбург 4–2 (+38)
Цинциннати 2–4 (+5)
Кливленд 1–5 (–46)
Юг АФК
Хьюстон 5–1 (+8)
Индианаполис 3–3 (0)
Теннесси 1–4 (–14)
Джексонвилл 1–5 (–65)
Запад АФК
Канзас-Сити 5–0 (+33)
ЛА Чарджерс 3–2 (+25)
Денвер 3–3 (+16)
Лас-Вегас 2–4 (–54)
Восток НФК
Вашингтон 4–2 (+33)
Филадельфия 3–2 (–6)
Даллас 3–3 (–42)
НЙ Джайентс 2–4 (–25)
Север НФК
Миннесота 5–0 (+63)
Детройт 4–1 (+60)
Грин-Бэй 4–2 (+41)
Чикаго 4–2 (+47)
Юг НФК
Атланта 4–2 (+14)
Тампа-Бэй 4–2 (+37)
Нью-Орлеан 2–4 (+20)
Каролина 1–5 (–100)
Запад НФК
Сан-Франциско 3–3 (+32)
Сиэтл 3–3 (–4)
Аризона 2–4 (–30)
ЛА Рэмс 1–4 (–45)
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