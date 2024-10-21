«Барселона» опережает «Реал» на 3 очка перед класико. «Атлетико» отстает от лидера на 7 баллов

«Барселона» сохранила отрыв от «Реала» перед класико.

Команда Ханси Флика разгромила «Севилью» (5:1) в 10-м туре Ла Лиги . На ее счету 27 очков.

Действующие чемпионы страны отстают от «блауграны» на 3 очка. На третьей строчке идет «Атлетико » с 20 баллами, а замыкает четверку «Вильярреал » (18).

«Барселона » и «Реал» встретятся на «Сантьяго Бернабеу» 26 октября.

«Реал» 42 матча не проигрывает в Ла Лиге, рекорд у «Барселоны» – 43. Класико – в следующем туре