«Челси» может побороться за Санчо с «Ювентусом». Хавбек «МЮ» не играл в первых двух турах АПЛ (ESPN)

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы ESPN Джейдон Санчо Футбол

«Челси» может побороться с «Ювентусом» за Джейдона Санчо.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на источник, лондонский клуб рассматривает приобретение 24-летнего полузащитника в качестве одного из вариантов усиления.

Ранее стало известно, что в аренде игрока заинтересован «Ювентус».

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Санчо за 40 миллионов фунтов или договориться об аренде с обязательным правом выкупа.

Часть прошлого сезона хавбек провел в «Боруссии». На его счету 21 матч во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.

Хавбек «МЮ» не играл в первых двух турах стартовавшего сезона АПЛ.

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46 комментариев
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Челси ещё на Авито на заходили, там тоже полно барахла не нужного за копейки 😁
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Больше, больше трансферов в "Челси"! Там, наверное, уже ангар вместо раздевалки строят...
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Давайте, посоны. МЮ вам с Маунтом подсобил, надо бы сделать ответный подарок))
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Так можно и Челси 2 организовать, будет неплохая команда из середины таблицы
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Очередной вызов для Боули
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Челси, верим! Он точно усилит ваш пятый состав
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Ответ Graf Cagliostro
Мареска счастлив..) "Юве" уже взял Нико и Консейсау, идут торги по Копмейнерсу, поэтому слабо верится, что интерес к Санчо сохранился. Да и аренда/трансфер с зарплатой тяжеленные.
Ну если в шутку предположить что произойдёт прямой обмен игроками и их зарплатами, то Челси явно будет в выигрыше.
У Санчо 250 кф в неделю, у Стерлинга 325 кф в неделю
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Челси нужно срочно выпускать еще один комлект формы
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Где, где он будет переодеваться ???
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Очередной пассажир на засолку 🤡
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Еще и Антони за 70 80 млн купите и состав будет укомплектована
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Ответ Evgen_Hazard
Челси ещё на Авито на заходили, там тоже полно барахла не нужного за копейки 😁
как это не заходили? а где, по-твоему Боули ищет бразильских мальчиков
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Это борьба закончится тем что ни в Челси ни в Ювентусе Санчо не будет, после закрытия ТО будет заявление что Санчо хочет остаться и бороться за место в составе
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Челси реально мем какой-то сколько он денег моет интересно
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Боули как тот султан из Золотой антилопы кричащий "Ещё, дай ещё", только вместо золота на него игроки падают))
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Ответ Dred
Только без трёхходовочек в которых фигурируют ещё Стерлинг и Чиллуэл, которых пенсам надо пристроить. Либо для полноты чувств и дабы усилить чувство британской древесности, притащите ещё в сделку до кучи и Рэшфорда ))
Смешно, когда по Санчо говорят древесноть. Игрок от бога, таланта уйма, работа с мясом на вышке
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Я не знаю для чего кому-то брать Санчо за такие деньги. Тем более Челси, они просто сумасшедшие. Человек вышел за МЮ ровно в одном матче и похоронил их шансы на трофей (хоть и убогий, но всё же). Не нужен им даром. В какую-нибудь аренду взять это одно или лямов за 10, а за 40 это просто космическая переплата за токсика без дисциплины
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Ответ Утка_по_пекински
Обменять на Чилвелла или Стерлинга, почему бы и нет? Только традиция, когда игроки, провалившиеся в МЮ, и в Челси неуспешны, вызывает настороженность. Верон, Фалькао, Лукаку.
Хотя бы потому, что ни первый, ни второй МЮ не нужны. Чилвелл еще можно было бы подумать, если б своего хрусталя не было, но Стерлинг...
Плюс клубу сейчас больше деньги нужны, чем старые британские бегунки
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Над Челси наблюдать смешно, но Санчо же реально классный игрок. Если дать свободу, то может творить. Как будто бы хорошая сделка
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Ответ Рахим Фунтик Стерлинг
Смешно, когда по Санчо говорят древесноть. Игрок от бога, таланта уйма, работа с мясом на вышке
С мясом?
Тогда он бушер.
Ну а всё остальное и про Стерлинга сказать можно было когда он за сити бегал.
По сути же оба просто распиаренные и ленивые англы
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Странно, что Спорт только сейчас об этом пишет. В англоязычной прессе, давно пишут, что Ювентус пытается оформить аренду Санчо, а Челси обменять на Стерлинга или кого-нибудь из балласта.
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Мареска счастлив..) "Юве" уже взял Нико и Консейсау, идут торги по Копмейнерсу, поэтому слабо верится, что интерес к Санчо сохранился. Да и аренда/трансфер с зарплатой тяжеленные.
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Ответ Любезный Коссутий
обмен на Палмера. пора осуществить его мечту https://pbs.twimg.com/media/F5BQg_iWQAAcPFp.jpg
Проснись, ты серишь, Алёна 😂
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Только без трёхходовочек в которых фигурируют ещё Стерлинг и Чиллуэл, которых пенсам надо пристроить.
Либо для полноты чувств и дабы усилить чувство британской древесности, притащите ещё в сделку до кучи и Рэшфорда ))
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Ответ Ale88io
Санчо защитник? Кто-то перегрелся
спасибо, поправил!
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Ответ DolJun
спасибо, поправил!
бывает)
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зачем Санчо когда есть Феликс Педро Нкунку Мудрик
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Ответ DolJun
слишком много условностей у этого потенциального трансфера: если санчо подвинется по зп, если мю согласится включить стерлинга или чилвела в сделку, если найдут аренду для мудрика и так далее. но по-футбольному жаль санчо конечно: будучи сильнейшим воспитанником в истории сити на момент своего перехода решил уйти в юнайтед. и прогадал. сейчас сильнейший воспитанник в истории сити тащит на своих плечах челси, в то время как сам сити остался с пассажиром фоденом, которого как не пиарь - все равно видно насколько он слабее палмера.
а вообще во многом согласен с постом
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Ответ a2wai
Комментарий удален модератором
Не возьмёт, а обменяет, Боули хочет втюхать МЮ Стерлядь или Чилвелла
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Ответ Правдоруб Денисов
Над Челси наблюдать смешно, но Санчо же реально классный игрок. Если дать свободу, то может творить. Как будто бы хорошая сделка
Ему, как бы это сказать, не хватает энергии, складывающейся из физики и мотивации, ни на 90 минут, ни на сезон. Такая черта - отличительная.
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