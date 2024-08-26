«Челси» может побороться за Санчо с «Ювентусом». Хавбек «МЮ» не играл в первых двух турах АПЛ (ESPN)

«Челси» может побороться с «Ювентусом» за Джейдона Санчо.

Как сообщает ESPN, ссылаясь на источник, лондонский клуб рассматривает приобретение 24-летнего полузащитника в качестве одного из вариантов усиления.

Ранее стало известно, что в аренде игрока заинтересован «Ювентус».

«Манчестер Юнайтед» хочет продать Санчо за 40 миллионов фунтов или договориться об аренде с обязательным правом выкупа.

Часть прошлого сезона хавбек провел в «Боруссии». На его счету 21 матч во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.

Хавбек «МЮ» не играл в первых двух турах стартовавшего сезона АПЛ.