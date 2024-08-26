«Челси» может побороться за Санчо с «Ювентусом». Хавбек «МЮ» не играл в первых двух турах АПЛ (ESPN)
«Челси» может побороться с «Ювентусом» за Джейдона Санчо.
Как сообщает ESPN, ссылаясь на источник, лондонский клуб рассматривает приобретение 24-летнего полузащитника в качестве одного из вариантов усиления.
Ранее стало известно, что в аренде игрока заинтересован «Ювентус».
«Манчестер Юнайтед» хочет продать Санчо за 40 миллионов фунтов или договориться об аренде с обязательным правом выкупа.
Часть прошлого сезона хавбек провел в «Боруссии». На его счету 21 матч во всех турнирах, 3 гола и 2 результативные передачи.
Хавбек «МЮ» не играл в первых двух турах стартовавшего сезона АПЛ.
У Санчо 250 кф в неделю, у Стерлинга 325 кф в неделю
Плюс клубу сейчас больше деньги нужны, чем старые британские бегунки
Тогда он бушер.
Ну а всё остальное и про Стерлинга сказать можно было когда он за сити бегал.
По сути же оба просто распиаренные и ленивые англы
Либо для полноты чувств и дабы усилить чувство британской древесности, притащите ещё в сделку до кучи и Рэшфорда ))