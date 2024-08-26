Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии.

39-летний форвард провел 5 матчей на Евро-2024, не забив ни одного гола.

«Я безмерно горжусь тем, что представляю наши цвета, это мечта. Поэтому, когда я покину сборную, я никому не скажу заранее. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное.

Сейчас я хочу помочь национальной команде», – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью каналу NOW.

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72 комментария
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Как спонтанное может быть продуманным 🤔
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На Чм-2022 и Евро-2024 уж помог так помог!
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"помочь сборной" - набить личную стату на Литве в отборе и быть чемоданом без ручки на крупном турнире
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Ответ Carasa
Помнится, один такой обещалкин говорил, что в 2008 уйдет в оппозицию и будет ругать власть. Роналду видимо тоже сам не уйдет, только насильно
Это лучшее приплетение которое я видел, где-то за последние два-три года)
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Ответ Алексей Елистратов
И че он сделал не так? Лучше бы про Бруну Фернандеша рассказали бы или про Силву, которые еле ползли после длительного и тяжелого сезона. Кроме Пепе выделить из полевых некого было, разве что Мендеш с края был неплох.
Что он сделал не так? Поехал на ЧМ и на Евро. Стал худшим игроком сборной Португалии на этих турнирах.
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Такое ощущение, что прочитал слова Загитовой
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>это будет спонтанное, но продуманное решение
Как старый кащенит, люблю такое неукоснительное исполнение взаимоисключающих параграфов)
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Ответ Алексей Елистратов
И че он сделал не так? Лучше бы про Бруну Фернандеша рассказали бы или про Силву, которые еле ползли после длительного и тяжелого сезона. Кроме Пепе выделить из полевых некого было, разве что Мендеш с края был неплох.
Он буквально стал худшим игроком своей сборной на этих турнирах)
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Словарь оксюморонов пополнился. И это в 39 лет!
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Ответ Алексей Елистратов
И че он сделал не так? Лучше бы про Бруну Фернандеша рассказали бы или про Силву, которые еле ползли после длительного и тяжелого сезона. Кроме Пепе выделить из полевых некого было, разве что Мендеш с края был неплох.
Пенальти не забил
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Ты уже не поможешь а только вредишь
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это будет горячо, но холодно. Мыслитель
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Вовремя уйти - это признак профессионализма, которого у Криштиану, как казалось, было больше. Но казалось
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Невероятный 🤡
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главное, что он даже мысли не допускает, что тренер сборной может просто уже не видеть его в составе, и не вызывать, во вселенной нарцисса он должен быть там пожизненно, и только он может решать быть или не быть)
впрочем, с нынешней подхалимской тряпкой на тренере, так оно и будет
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Короче, баласт будет топить портов на ЧМ-26 и на ЧЕ-28.
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Дисбаланс явный из-за Криштиану. Сколько бы он там про "тело 18-ти летнего" не заявлял, но природу (старение) ещё никому не удавалось обмануть.
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Его нужно взять на ЧМ 2026, чтоб он с бровки руководил. А когда команда заработает пенальти, выпустить его,чтоб он был футболистом, который забивал на шести чемпионатах мира.
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Помочь сборной - это попрощаться с ней! Лучшая помощь!
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Ты разрушитель аль насра и сборной Португалии.
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Спонтанное, но продуманное. Маленькая, но просторная кухня.
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от таких помощников только хуже ..
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Позорник, хуже футболиста в плей-офф ЧМ я не видел.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Он просто хочет поставить рекорд - самый возрастной гол на ЧМ. В 2026 году будет расширенный ЧМ с всяким дном и шансов на гол у него точно будет. А ему к тому времени будет уже 41 годик.
Погуглил, не получится стать самым. Роже Мила забил в 42 года.
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Ответ Асхат Мусин
Ты уже не поможешь а только вредишь
Он уже давным давно вредит , Португалия несколько лет уже играет только на одного человека
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Ответ Асхат Мусин
Ты уже не поможешь а только вредишь
Чемпионат Европы тому подтверждение 🤔🤔🤔 ни одного гола
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Как спонтанное может быть продуманным 🤔
От создателей « идей много, главное – не запутаться в них».
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Как спонтанное может быть продуманным 🤔
просто это решение безызбежно
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Как спонтанное может быть продуманным 🤔
Мыслечтец
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Как спонтанное может быть продуманным 🤔
Это он у Виталия Кличко научился
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