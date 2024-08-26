Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»
Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии.
39-летний форвард провел 5 матчей на Евро-2024, не забив ни одного гола.
«Я безмерно горжусь тем, что представляю наши цвета, это мечта. Поэтому, когда я покину сборную, я никому не скажу заранее. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное.
Сейчас я хочу помочь национальной команде», – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью каналу NOW.
Как старый кащенит, люблю такое неукоснительное исполнение взаимоисключающих параграфов)
впрочем, с нынешней подхалимской тряпкой на тренере, так оно и будет