Роналду о возможном уходе из сборной: «Сейчас я хочу помочь команде. Когда покину сборную, это будет спонтанное, но продуманное решение»

Криштиану Роналду высказался о возможном уходе из сборной Португалии.

39-летний форвард провел 5 матчей на Евро-2024, не забив ни одного гола.

«Я безмерно горжусь тем, что представляю наши цвета, это мечта. Поэтому, когда я покину сборную, я никому не скажу заранее. Это будет очень спонтанное решение с моей стороны, но и очень продуманное.

Сейчас я хочу помочь национальной команде», – сказал нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью каналу NOW.