Сафонов проиграл бывшей жене суд по алиментам. Вратарь «ПСЖ» будет отдавать 25% от всех доходов в пользу дочери

Теги ПСЖ премьер-лига Россия лига 1 Франция светская хроника происшествия Краснодар Матвей Сафонов деньги Футбол

Матвей Сафонов проиграл бывшей жене суд по алиментам.

Ранее появилась информация, что задолженность 25-летнего голкипера «ПСЖ» составляет около 60 миллионов рублей.

«Да, суд принял решение в пользу Анастасии и ребенка и оставил его в силе.

По решению суда с Сафонова Матвея Евгеньевича взыскивается 1/4 от всех доходов», – заявила представитель бывшей жены Матвея Сафонова Ксения Казачек.

Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России

 

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30 комментариев
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Ответ Прицел Заболотного
Удачно вложилась
Неудачно вошел
+26
0
+26
Удачно вложилась
+13
-2
+11
Вареник победил
+13
-4
+9
Когда удачно пропустила между ног
+12
-5
+7
Сказочный аленяка
+8
-2
+6
Вот поэтому я и не женюсь (с)
+5
-1
+4
Настя второй день без перерыва танцует лезгинку.
+4
-1
+3
Ответ Артем Алмазов
Вот поэтому я и не женюсь (с)
В планах сразу развод?)
+2
0
+2
Ответ madaev
Неудачно вошел
Неплохо 👍🏻
+3
-1
+2
Сама дочь будет получать из этих 25% 2,5 %...
+3
-1
+2
Все как положено, плати 25% .ничего не обычного нет в этой новости.
+2
0
+2
Ответ Михаил Зюбин
Какая грязь... 😂
грязища, я бы сказал)
+1
0
+1
Ответ Пашка Донофф
Вареник победил
Какая грязь... 😂
+3
-2
+1
Да у нас в России все законы на стороне баб, если только ты не с кооператива известного
+1
0
+1
Статистика Сафонова во Франции:
- 0 матчей;
- 1 поражение (да еще какое!)
+4
-3
+1
Если это первая инстанция, то пока проиграна битва, а не война.
+1
-1
0
Надеюсь у него в Краснодаре зарплата была не больше 100000 рублей
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0
Тут не про качества Сафонова как человека: хороший он муж или отец, или нет, платит он алименты или нет, а про общую абсурдность наших органов, что мать может всю оставшуюся жизнь палец о палец не ударить, в то время как, якобы по закону, ребенок будет носить золотые пеленки и иметь 25 гувернеров и прислуг (иначе я не понимаю, как вообще возможна такая постановка, как 1/4 зп на ребенка, как возможно тратить и потратить такие деньги на ребенка в месяц). Этих денег может хватить на детсады всего Краснодарского края.
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Ну, надо звать дядю Витю из Ерденево. Он зоотехник, он знает, как в армию не ходить.

Надо обратиться к Хакими. Он знает как всё на маму переписывать ,чтобы бывшей не платить.
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Феминистическое государство. В такие моменты средневековые обычаи Афганистана, не кажутся такими средневековыми.
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Щас у бывшей жены Матвея резко прибавится красивых и накаченных ухажёров... 🙃
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Ну как дочери...
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Ну что-же, а выезд из России так же запрещен?
Если да то на сборах сборной Сафонова можно не ждать, он же не враг сам себе
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а с точки зрения закона есть другие варианты?
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Мамка будет на эти деньги шиковать?Или покупать ребенку бриллианты?
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