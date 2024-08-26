Сафонов проиграл бывшей жене суд по алиментам. Вратарь «ПСЖ» будет отдавать 25% от всех доходов в пользу дочери

Матвей Сафонов проиграл бывшей жене суд по алиментам.

Ранее появилась информация, что задолженность 25-летнего голкипера «ПСЖ» составляет около 60 миллионов рублей.

«Да, суд принял решение в пользу Анастасии и ребенка и оставил его в силе.

По решению суда с Сафонова Матвея Евгеньевича взыскивается 1/4 от всех доходов», – заявила представитель бывшей жены Матвея Сафонова Ксения Казачек.

Долг Сафонова по алиментам – 59,47 млн рублей, данные опубликованы на сайте ФССП. Ранее вратарь «ПСЖ» оплатил 21 935 рублей, чтобы выехать из России