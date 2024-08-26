Тим провел последний матч в карьере на турнире «Большого шлема»

Теги US Open ATP Доминик Тим Бен Шелтон Теннис

Доминик Тим проиграл Бену Шелтону в первом круге US Open – 4:6, 2:6, 2:6.

30-летний австриец провел последний матч в карьере на «Большом шлеме». Его последним турниром станет октябрьский «пятисотник» в Вене.

После матча состоялась церемония в его честь.

Тим – экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2020. Также он играл в финалах «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м и Australian Open-2020.

23 комментария
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Полуфинал РГ эпичный был💪
И здорово что ухватил ТБШ!
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спасибо за все эмоции и за зрелищную игру, Доми! ни за кого больше не смогу так болеть, как за тебя..
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Ответ LIv93
Он просто наелся и не видит для себя мотивации. Говорит, что старался вернуться на прежний уровень, но я не верю - если бы хотел так сильно, то не завершал бы карьеру в 30 лет. Посмотрите на Энди, как он свое тело износил ради тенниса. Неужели так просто можно растерять топ уровень, даже после серьезной травмы ? Сомневаюсь, скорее дело только в голове. Смотрел недавно, как Кириус на выставочном турнире вынес с корта Руда. Он полтора года не играл!! Просто уничтожил соперника, хоть и был выставочный. Я к тому, что человек полтора года отдыхал, потом выходит на корт и показывает уровень!!
Дело не в голове. Травма запястья - это очень серьёзно, форхенд после неё у Тима пропал, а это было его главное оружие. Та же история, что и с Дель Потро.
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Лучший теннисист из родившихся в 90ые, многократные победы на крупнейших турнирах над Биг-3 неслучайны. Очень жаль, что сломался как раз когда вышел на свой лучший уровень.
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Финал тура с Медведевым тоже был огненным, один из лучших матчей что я вообще видела
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Ушастик, удачи в дальнейшей жизни. Вызывает огромное уважение и симпатию он.
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Тим невезунчик. Травмы, рецидивы. Не будет он уже лупить, как прежде. Рука не та
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Удачи, Тимоха. Отличный парень, хороший теннисист. За таких хочется болеть.
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Ответ TennisGeek
Лучший теннисист из родившихся в 90ые, многократные победы на крупнейших турнирах над Биг-3 неслучайны. Очень жаль, что сломался как раз когда вышел на свой лучший уровень.
Чем он лучше Медведева
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Эх, принц. Успехов в дальнейшем
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Ответ laziofan
Полуфинал РГ эпичный был💪 И здорово что ухватил ТБШ!
даа, начала смотреть теннис и болеть за Тима как раз с того полуфинала
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В 19-20 г. Доми был очень хорош, потом что то пошло не так, к сожалению, но главное выиграл шлем. Взять того же Нисикори, провел отличный 14 год, в пф обыграл Джоко, а в финале бездарно слил хорвату, так что Тим молодец использовал свой шанс
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Ответ almagrosp
Чем он лучше Медведева
По количеству выигранного Медведев впереди, но по уровню тенниса Тим был лучше. Можно сравнить лички с биг-3, чтобы в этом убедиться.
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Ответ Новак Шпагатович
Возраст позволяет играть еще, если сделать паузу на год, отдохнуть от тенниса, вылечить болячки, но будет ли Тимоша это делать? Наверное, нет. А жаль, так уходить он точно не заслуживает.
Он просто наелся и не видит для себя мотивации. Говорит, что старался вернуться на прежний уровень, но я не верю - если бы хотел так сильно, то не завершал бы карьеру в 30 лет. Посмотрите на Энди, как он свое тело износил ради тенниса.
Неужели так просто можно растерять топ уровень, даже после серьезной травмы ? Сомневаюсь, скорее дело только в голове.
Смотрел недавно, как Кириус на выставочном турнире вынес с корта Руда. Он полтора года не играл!! Просто уничтожил соперника, хоть и был выставочный. Я к тому, что человек полтора года отдыхал, потом выходит на корт и показывает уровень!!
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Ответ яков коган
Уходит эпоха
Хватит уже, Новак ещё здесь
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Ответ Виктор Емельянов
Тим невезунчик. Травмы, рецидивы. Не будет он уже лупить, как прежде. Рука не та
Тактический теннис никто не отменял, нанял бы Вайду или дядю Тони.
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Уходит эпоха
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Ответ almagrosp
Чем он лучше Медведева
Тем что болеют не за его паспорт, хотя бы это, и стиль зрелищный, драйв воллей, бэкхэнд по линии
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Возраст позволяет играть еще, если сделать паузу на год, отдохнуть от тенниса, вылечить болячки, но будет ли Тимоша это делать? Наверное, нет. А жаль, так уходить он точно не заслуживает.
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Ответ TennisGeek
По количеству выигранного Медведев впереди, но по уровню тенниса Тим был лучше. Можно сравнить лички с биг-3, чтобы в этом убедиться.
Лички с Биг-3 здесь вообще не показатель. Точно так же можно сравнивать результаты Тима и Медведева против нового Биг-3 с Синнером и Алькарасом. У Медведева пик позже пришел, ему еще играть и играть, а биг-3 уже нет. По итогу, да даже уже сейчас, Медведев на порядок выше Тима, при всем уважении
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Ответ ale10
Лички с Биг-3 здесь вообще не показатель. Точно так же можно сравнивать результаты Тима и Медведева против нового Биг-3 с Синнером и Алькарасом. У Медведева пик позже пришел, ему еще играть и играть, а биг-3 уже нет. По итогу, да даже уже сейчас, Медведев на порядок выше Тима, при всем уважении
Повторюсь: в отличие от Тима, по уровню игры Медведев никогда не был на уровне Биг-3 (даже и Федерер-19 и Надаль-22 его обыгрывали, а это далеко не лучшие их годы). Ставить же в один ряд победы Тима над Федерером и Надалем с победами Медведева над тинейджерами Алькарасом и Синнером -- это как-то совсем странно. Если вас интересует количество выигранного, то у Медведева больше. Если уровень игры, то лучше Тим.
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