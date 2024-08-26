Тим провел последний матч в карьере на турнире «Большого шлема»
Доминик Тим проиграл Бену Шелтону в первом круге US Open – 4:6, 2:6, 2:6.
30-летний австриец провел последний матч в карьере на «Большом шлеме». Его последним турниром станет октябрьский «пятисотник» в Вене.
После матча состоялась церемония в его честь.
Тим – экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2020. Также он играл в финалах «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м и Australian Open-2020.
И здорово что ухватил ТБШ!
Неужели так просто можно растерять топ уровень, даже после серьезной травмы ? Сомневаюсь, скорее дело только в голове.
Смотрел недавно, как Кириус на выставочном турнире вынес с корта Руда. Он полтора года не играл!! Просто уничтожил соперника, хоть и был выставочный. Я к тому, что человек полтора года отдыхал, потом выходит на корт и показывает уровень!!