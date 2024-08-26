Тим провел последний матч в карьере на турнире «Большого шлема»

проиграл в первом круге – 4:6, 2:6, 2:6.

30-летний австриец провел последний матч в карьере на «Большом шлеме». Его последним турниром станет октябрьский «пятисотник» в Вене.

После матча состоялась церемония в его честь.

Тим – экс-третья ракетка мира и чемпион US Open-2020. Также он играл в финалах «Ролан Гаррос» в 2018-м и 2019-м и Australian Open-2020.