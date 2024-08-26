Дмитрий Губерниев: «Загитова – лучшая среди нас. У нее великолепный русский язык, еще сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность»

Дмитрий Губерниев назвал Алину Загитову «кумиром на все времена».

«Хотят люди привлечь к себе внимание – я даю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени?» – ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова на вопрос о высказываниях и комментариях в соцсетях.

«Все правильно. Я знаю несколько людей, которые дают возможность нам привлекать внимание. Их сейчас буквально три человека: Тейлор Свифт, Алина Загитова и . Поэтому Алина здесь абсолютно права.

Она лучшая среди нас. У нее великолепный русский язык, еще сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность. И я, как человек только стремящийся хоть что-то узнать, наконец-то вижу перед собой по-настоящему цельную натуру. Поэтому Алине еще раз большой привет. Мы по-прежнему ей восхищаемся – она лучшая среди нас. Загитова, Тейлор Свифт и Дональд Трамп – именно в таком порядке.

Фраза: «Что бы они делали без моего имени?» Это без всякого сомнения. Мне лично вообще очень сложно жить без Пушкина, без Гоголя, без моего любимого Антона Павловича Чехова и без знаменитой писательницы-исказительницы – Алины Загитовой. Поэтому она и здесь абсолютно права. Что теперь поделать? Не сотвори кумира, но мы-то все его сотворили. Этот кумир на все времена – . Поэтому могу с ней только согласиться.

Это же ее высказывание: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Правда ведь? Вот ведь какая Алина молодец!» – сказал Губерниев.