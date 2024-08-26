Дмитрий Губерниев: «Загитова – лучшая среди нас. У нее великолепный русский язык, еще сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев женское катание Алина Загитова Дональд Трамп Тейлор Свифт Фигурное катание

Дмитрий Губерниев назвал Алину Загитову «кумиром на все времена».

«Хотят люди привлечь к себе внимание – я даю им такую возможность. Что бы они и СМИ делали без моего имени?» – ответила олимпийская чемпионка по фигурному катанию Загитова на вопрос о высказываниях Губерниева и комментариях в соцсетях.

«Все правильно. Я знаю несколько людей, которые дают возможность нам привлекать внимание. Их сейчас буквально три человека: Тейлор Свифт, Алина Загитова и Дональд Трамп. Поэтому Алина здесь абсолютно права.

Она лучшая среди нас. У нее великолепный русский язык, еще сразу видно чтение книг, абсолютная интеллектуальная подкованность. И я, как человек только стремящийся хоть что-то узнать, наконец-то вижу перед собой по-настоящему цельную натуру. Поэтому Алине еще раз большой привет. Мы по-прежнему ей восхищаемся – она лучшая среди нас. Загитова, Тейлор Свифт и Дональд Трамп – именно в таком порядке.

Фраза: «Что бы они делали без моего имени?» Это без всякого сомнения. Мне лично вообще очень сложно жить без Пушкина, без Гоголя, без моего любимого Антона Павловича Чехова и без знаменитой писательницы-исказительницы – Алины Загитовой. Поэтому она и здесь абсолютно права. Что теперь поделать? Не сотвори кумира, но мы-то все его сотворили. Этот кумир на все времена – Алина Загитова. Поэтому могу с ней только согласиться.

Это же ее высказывание: «В человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли». Правда ведь? Вот ведь какая Алина молодец!» – сказал Губерниев.

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84 комментария
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"писательницы-исказительницы" ©
:))))
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+52
Ну тут что то у Губерниева бомбануло. Троллинг вышел слишком толстый. Хотя в последнее время Загитова заслуживает своим поведением и интервью такого к себе отношения.

П.с. Писательница- исказительница это правда хорошо👍
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Хорошо подколол, браво
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А ведь она может и не понять, что её троллят
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Губерниев уже давно в открытую стебётся над Загитовой, а она этого даже не понимает. У неё всегда один ответ: не обращаю внимания, развиваюсь, а все просто завидуют)
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-8
+28
Это пять) Но, судя по последним высказываниям Самой всего, не удивлюсь что сочтёт за комплимент))
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+24
Ответ Potapson
Я не понял, он это серьёзно? Или это троллинг такой?
Сарказм
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Можно Загитову троллить бесконечно, у неё на всё один ответ: ей все завидуют. Только так и не ответила: чему именно?
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Ответ frol92
Ну тут что то у Губерниева бомбануло. Троллинг вышел слишком толстый. Хотя в последнее время Загитова заслуживает своим поведением и интервью такого к себе отношения. П.с. Писательница- исказительница это правда хорошо👍
Так она ещё и поверит
+22
-4
+18
Какой шикарный бумеранг прилетает фанатикам Загитовой за всю ту травлю, которую они устраивали всем, кто не Алина с 2018 года.
И вроде жалко саму Загитову. Но вспоминаешь, как она отталкивала маленьких поклонниц на автограф сессии, и всю жалость как рукой снимает. Для меня тогда она показала своё истинное лицо.
+35
-17
+18
Хоть и не нравится Гу, но все верно он говорит. Он говорит то, что все мы здесь пишем в комментариях, только "воды" побольше. Интересно было бы услышать их разговор, он бы ее задавил, конечно, своим словом и интеллектом.
+23
-7
+16
Ответ Евгения Тиунова
Хорошо подколол, браво
Алина такие подколки не поймет.
+23
-7
+16
Ну, Загитова действительно возомнила себя звездой планетарного масштаба..
+25
-10
+15
Ответ Potapson
Я не понял, он это серьёзно? Или это троллинг такой?
Всё, что он говорит о Заги является троллингом разной степени жирности.
Иногда преданные фанаты иносказительницы выкупают (когда жир аж с экрана сочится), но чаще - нет.
+17
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Буммм! Красавчик, уничтожил...
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Ответ Potapson
Я не понял, он это серьёзно? Или это троллинг такой?
Она воспримет серьёзно.
Чтобы понять, что это стёб, надо иметь хоть каплю самокритичности. У Алины её нет.
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+9
И вообще Губерниеву должно быть стыдно Нехорошо подкалывать журналистскую кормилицу.
+13
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+8
Так толсто, что даже тонко.
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Ответ fewral
Хоть и не нравится Гу, но все верно он говорит. Он говорит то, что все мы здесь пишем в комментариях, только "воды" побольше. Интересно было бы услышать их разговор, он бы ее задавил, конечно, своим словом и интеллектом.
Алина на такое не согласится, у неё уже есть опыт.
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Интересно, когда и с чего у неё корона так выросла? Ведь, в 2018 ничего не предвещало, выглядела и держалась очень скромно. Губер - мало приятный тип, но похоже, она это заслужила.
+14
-7
+7
Ответ fewral
Хоть и не нравится Гу, но все верно он говорит. Он говорит то, что все мы здесь пишем в комментариях, только "воды" побольше. Интересно было бы услышать их разговор, он бы ее задавил, конечно, своим словом и интеллектом.
Вы пропустили шоу с Губерниевым? Загитова уже знает, что такое общение с ним без пиарщиков.
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"писательницы-исказительницы – Алины Загитовой" это прям очень смешно.
+9
-3
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А еще Алина всегда права
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Когда по какой-то причине не можешь говорить правду, тогда доводи неправду до полного абсурда. В этом плане Губер всё правильно делает.
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Поржал от души. Димон неплохо потроллил:)
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’Эта песня хороша.
Начинай сначала.

Журналисты наперегонки берут интервью у Загитовой.
Губер комментирует.
Спортс перепечатывает.
Все действительно при деле.
+8
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Ответ fewral
Такое невозможно пропустить, это было бы сразу освещено Спортс. Значит, его не было. А так хотелось бы... Помню, как он Олю достал, когда она несла чушь несусветную в стиле заг.)
В 2020 году Загитова сидела красная как помидор в студии Матч ТВ.
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Дмитрия несёт, как в биатлонных репортажах.
Но по сути он прав. Степень одиозности чьей-то глупости может быть прокомментирована только так, наверное
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Губер потроллил знатно.
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Ахаха) Молодец, Дим, только она ведь все примет за чистую моненту)))
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