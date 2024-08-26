«Уралкалий» получил перевод и болид от «Хааса», арест с активов экс-команды Мазепина снят

«Хаас» выступит на после урегулирования ситуации с « ».

Участие американской команды оставалось под вопросом после того, как нидерландские власти запретили вывоз болидов и другого оборудования из страны по требованию российской компании «Уралкалий».

Фирма требовала вернуть остаток спонсорских средств и гоночную машину на сезон-2021 по решению швейцарского арбитражного суда.

«Уралкалий» Дмитрия Мазепина был титульным партнером «Хааса», сын бизнесмена являлся пилотом коллектива. Контракт был разорван в начале 2022 года, с тех пор стороны выясняли отношения в суде.

Сегодня, 26 августа, «Уралкалий» подтвердил получение суммы в полном объеме, включая начисленные проценты и издержки на арбитраж, а также болида.

«В связи с этим, «Уралкалий» уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов «Хааса», что позволит команде вывезти их из страны.

Средства, полученные «Уралкалием» от команды «Хаас» по итогам арбитражного разбирательства, будут направлены на развитие наших производственных мощностей, что позволит нам еще больше увеличить свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности», – говорится в заявлении компании.

Болиды и оборудование «Хааса» до выплаты «Уралкалию» не выпустят из Нидерландов

Техника «Хааса» остается в Нидерландах – возврат спонсорских средств «Уралкалию» не подтвержден