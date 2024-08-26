«Уралкалий» получил перевод и болид от «Хааса», арест с активов экс-команды Мазепина снят

Теги Гран-при Италии бизнес Формула-1 Дмитрий Мазепин Хаас Никита Мазепин Гран-при Нидерландов деньги Авто

«Хаас» выступит на Гран-при Италии после урегулирования ситуации с «Хаасом».

Участие американской команды оставалось под вопросом после того, как нидерландские власти запретили вывоз болидов и другого оборудования из страны по требованию российской компании «Уралкалий».

Фирма требовала вернуть остаток спонсорских средств и гоночную машину на сезон-2021 по решению швейцарского арбитражного суда.

«Уралкалий» Дмитрия Мазепина был титульным партнером «Хааса», сын бизнесмена Никита Мазепин являлся пилотом коллектива. Контракт был разорван в начале 2022 года, с тех пор стороны выясняли отношения в суде.

Сегодня, 26 августа, «Уралкалий» подтвердил получение суммы в полном объеме, включая начисленные проценты и издержки на арбитраж, а также болида.

«В связи с этим, «Уралкалий» уведомил государственные органы Нидерландов о возможности снятия ареста с активов «Хааса», что позволит команде вывезти их из страны.

Средства, полученные «Уралкалием» от команды «Хаас» по итогам арбитражного разбирательства, будут направлены на развитие наших производственных мощностей, что позволит нам еще больше увеличить свой вклад в обеспечение мировой продовольственной безопасности», – говорится в заявлении компании.

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10 комментариев
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Хорошая новость для Уралкалия.
Показали что надо нанимать хороших юристов и бороться до конца.
Молодцы !
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Минуты оправданного торжества, пусть даже они на адвокатов сопоставимую с суммой иска сумму потратили, зато показали будущим и нынешним деловым партнерам, что с ними лучше дела вести в рамках приличий)
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Будет на чем по яхте передвигаться
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Как же здорово что "«Хаас» выступит на Гран-при Италии после урегулирования ситуации с «Хаасом»."
Хоть бы читали что пишете.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Хорошая новость для Уралкалия. Показали что надо нанимать хороших юристов и бороться до конца. Молодцы !
Молодцы, не плюнули и не списали, хотя могли бы. Руководство Хааса, конечно, красавцы, под шум волны решили спонсора кинуть.
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Укралкалий;)))
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Ответ R_RB
Минуты оправданного торжества, пусть даже они на адвокатов сопоставимую с суммой иска сумму потратили, зато показали будущим и нынешним деловым партнерам, что с ними лучше дела вести в рамках приличий)
Добавлю, и в рамках закона и взятых обязательств.
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Ответ Даня Чебыкин
Как же здорово что "«Хаас» выступит на Гран-при Италии после урегулирования ситуации с «Хаасом»." Хоть бы читали что пишете.
Ещё и в фамилии руководителя Уралкалия ошиблись. Дмитрий Мазин какой-то...
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