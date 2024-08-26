«Атлетико» арендовал Лангле у «Барсы» на сезон без права выкупа

Клеман Лангле проведет сезон в «Атлетико».

« » объявила об уходе защитника в мадридский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и не предусматривает права выкупа.

провел сезон-2023/24 в аренде в «Астон Вилле» и провел 14 матчей в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.