«Атлетико» арендовал Лангле у «Барсы» на сезон без права выкупа

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Клеман Лангле проведет сезон в «Атлетико».

«Барселона» объявила об уходе защитника в мадридский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и не предусматривает права выкупа.

Лангле провел сезон-2023/24 в аренде в «Астон Вилле» и провел 14 матчей в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

56 комментариев
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Ответ depressrain
С чемпионством в Ла Лиге все теперь понятно
поздравляем Сельту!!!
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Наследие Бартомеу продолжает жить. Настолько ценный актив, что его кроме, как в аренду никто не хочет брать. С ним еще и контракт до 2027 года продлили, понятно, что для оптимизации зп, но тем ни менее. Самое удивительное, что Бартомеу вообще вышел сухим из воды. Ему даже на матчи Барсы не запретили приходить, после всего вреда, что он принёс клубу. Видимо рука руку моет.
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Для глубины состава пойдет.
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Ответ Бегемотик
Ушли Эрмосо, Мората, Депай, Сауль, Савич, Саму, уйдет Бельгиец Прошляпили Хенко Прошляпили опорника Тоттенхема Прошляпили грузина воортчика Купили Ле Нормана единственное нормальное подписание. Но он один При этом слили космическое бабло на Альвареса 11 голов , Серлота 10 клубов и англичанина никому не нужного И как вишенка на куче компоста Лангле Самое провальное Окно в истории Атлетико По цене качество, по укреплению позиций.
Совершенно не согласен. Ле Норман - один из лучших, центральных защитников мира. Альварес, находится на одном уровне с Лисандро Мартинесом, но из-за Холанда, не мог попасть в гарантированную основу, а статистика у него при этом отличная. Сёрлот, тоже очень крут и по многим метрикам, гораздо лучше того же Довбика. Мамардашвили кстати, Атлетико и не нужен, так как Облак не стар и будет ещё долго радовать атлетов. Галлахер пришёл за копейки, это фантастическое подписание, на мой взгляд.
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Ответ Утя Ваткин
Для глубины состава пойдет.
У Атлетико центр защиты мягко говоря не лучший по исполнителям, вполне может заиграть в основе
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Ответ Simbad
Наследие Бартомеу продолжает жить. Настолько ценный актив, что его кроме, как в аренду никто не хочет брать. С ним еще и контракт до 2027 года продлили, понятно, что для оптимизации зп, но тем ни менее. Самое удивительное, что Бартомеу вообще вышел сухим из воды. Ему даже на матчи Барсы не запретили приходить, после всего вреда, что он принёс клубу. Видимо рука руку моет.
Там зарплата такая, что он с нее не уходит, и даже не все клубы готовы ее взять на себя. Ужас наводит, что такой игрок мог получить просто неадекватные деньги. А что уж было у других 😱
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Ответ Cristiano Ronaldo
На самом деле, очень хороший игрок. Есть стойкое ощущение, что при Симеоне может стать игроком основы. В АПЛ очень хорош был, в аренде.
Так хорош, что никому не нужен
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Ответ Cristiano Ronaldo
Совершенно не согласен. Ле Норман - один из лучших, центральных защитников мира. Альварес, находится на одном уровне с Лисандро Мартинесом, но из-за Холанда, не мог попасть в гарантированную основу, а статистика у него при этом отличная. Сёрлот, тоже очень крут и по многим метрикам, гораздо лучше того же Довбика. Мамардашвили кстати, Атлетико и не нужен, так как Облак не стар и будет ещё долго радовать атлетов. Галлахер пришёл за копейки, это фантастическое подписание, на мой взгляд.
Капец, Лисандро Мартинес защитник, Альварес это уровень защитника) Я подозреваю что это опечатка. но в точку)

Облак давно сдулся и не растет. И с огромной ЗП, а мамарда будущее
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Ответ Михаил Лубянский
Неплохое усиление скамейки
Дно привозное , Барсе повезло то что Араухо подьехал так бы счета 8-2 продолжались
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О том и речь. Бартомеу натуральный вредитель, который не понес никаких, даже моральных и репутационных издержек.
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Неплохое усиление скамейки
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Ответ Evgen_Hazard
К зиме зарегают Ольмо
Как там карьера Азара в реале?
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Каждый год читаем новость с одинаковым содержанием, только название команды меняется... Еще 2-3 года такие новости будем читать, а контракт пить кровь из платёжки
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Ответ 2vdhrvmmzf
У Атлетико центр защиты мягко говоря не лучший по исполнителям, вполне может заиграть в основе
Ну Ле Норман и Хименес серьёзные игроки
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Ответ Cristiano Ronaldo
На самом деле, очень хороший игрок. Есть стойкое ощущение, что при Симеоне может стать игроком основы. В АПЛ очень хорош был, в аренде.
Если он везде так хорош, то почему никто его не выкупит или Барса не оставит себе?)
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Ответ udod
что, Атлетико все 12 миллионов зарплаты Лангле на себя взяли? что-то сомнительно
продлили контракт и снизили по идее
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Ответ Simbad
А сто не так с ТО Атлетико? Подписали Альвареса, норвежца, Галлахера. Взяли Лангле для глубины защиты. По части ТО Барса скорее из испанских топов провела Самовец слабые трансферы. По факту приобрели только молодого Виктора и Ольмо, который не то чтобы был нужен. При этом опорника не приобрели, крайнего защитника на левый фланг так же не взяли, ну и центральный нападающий держится на одном Левандовском.
Я написал уже тут коммент
Ниже
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Ответ udod
а, фигу конечно, появилась зарплата Лангле в capology 6 млн в Атлетико, это 50% от того что было, но его продлили на год, видимо зарплату растянули на этот срок вообщем, если не останется у матрасов, ещё 2 года будет на балансе в Барселоне
Сколько там Эрмосо хотел? Неужели на те же 6-7 млн не сошлись бы?
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Ответ Answer1
Сколько там Эрмосо хотел? Неужели на те же 6-7 млн не сошлись бы?
посмотрел, у Эрмосо была зарплата 8.3 млн
вряд ли он соглашался на меньшую
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Ответ Barsenoga
Отдать весь шлак в мадрид это правильное решение насколько же гениальное руководство в моей барсе теперь никто нас не остановит в ла лиге.
Ага, сначала купить всякий шлак за оверпрайс и с космической зп, а потом думать как от этого всего избавляться.. Очень гениально!
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Ответ Утя Ваткин
Для глубины состава пойдет.
Полировать скамейку тоже пойдет
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Ответ wonka.
Проблема в зп, я думаю. Врядли он хочет идти на понижение зп, а другие клубы не готовы столько платить. А ему и так норм, зп капает и ладно.
Ну так не готовы платить такую зп, потому что он на неё не играет=не так хорош
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Ответ Cristiano Ronaldo
В Астон Вилле и Тоттенхэме, был хорош. Это Антони из МЮ никому не нужен, а Лангле берут в аренду, далеко не самые последние клубы.
Чет лол
Так хорош, что никто не хочет покупать :%
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Ответ Джанлука Нальюка
Так хорош, что никому не нужен
Так это политика трансферов АТМ
Не усилятся, а пилить
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Ответ udod
посмотрел, у Эрмосо была зарплата 8.3 млн вряд ли он соглашался на меньшую
Ну разница в 2,3 конечно существенная, но, тут и класс дефов совершенно разный, как по-мне Эрмосо на голову выше Лангле. Хотя, Симеоне получил Ле Нормана + есть Хименес, игрок в старт наверное не нужен был, Лангле будет бэкапом за меньшие деньги. Наверное все логично.
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Ответ gPk
Забавно читать ваши сообщения о Облаке который откровенно сдал и играет просто ужасно
я сейчас зарплату Облака увидел и офигел - 20.8 млн, как у Винисиуса и Беллингема
в топ-10 Ла Лиги
у Куртуа 15 млн, у Тер Штегена жалкие 6.3 млн
как это он умудрился так развести матрасов)
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Ответ Cristiano Ronaldo
Совершенно не согласен. Ле Норман - один из лучших, центральных защитников мира. Альварес, находится на одном уровне с Лисандро Мартинесом, но из-за Холанда, не мог попасть в гарантированную основу, а статистика у него при этом отличная. Сёрлот, тоже очень крут и по многим метрикам, гораздо лучше того же Довбика. Мамардашвили кстати, Атлетико и не нужен, так как Облак не стар и будет ещё долго радовать атлетов. Галлахер пришёл за копейки, это фантастическое подписание, на мой взгляд.
Забавно читать ваши сообщения о Облаке который откровенно сдал и играет просто ужасно
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Ответ Cristiano Ronaldo
Совершенно не согласен. Ле Норман - один из лучших, центральных защитников мира. Альварес, находится на одном уровне с Лисандро Мартинесом, но из-за Холанда, не мог попасть в гарантированную основу, а статистика у него при этом отличная. Сёрлот, тоже очень крут и по многим метрикам, гораздо лучше того же Довбика. Мамардашвили кстати, Атлетико и не нужен, так как Облак не стар и будет ещё долго радовать атлетов. Галлахер пришёл за копейки, это фантастическое подписание, на мой взгляд.
жаль Хейберг не пришёл и ушел Эрмосо
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Ответ 13ыйРычагЛапорты
Причём тут манюшный хрусталь вообще к Альваресу ??? И когда 42 ляма евро за среднего Галахера стали копейками ??
А когда галахер стал средним?
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Ответ Cristiano Ronaldo
Совершенно не согласен. Ле Норман - один из лучших, центральных защитников мира. Альварес, находится на одном уровне с Лисандро Мартинесом, но из-за Холанда, не мог попасть в гарантированную основу, а статистика у него при этом отличная. Сёрлот, тоже очень крут и по многим метрикам, гораздо лучше того же Довбика. Мамардашвили кстати, Атлетико и не нужен, так как Облак не стар и будет ещё долго радовать атлетов. Галлахер пришёл за копейки, это фантастическое подписание, на мой взгляд.
>Ле Норман - один из лучших, центральных защитников мира

Ля, чем ты руководствуешься высирая подобные тезисы, я не пойму
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