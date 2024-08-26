«Атлетико» арендовал Лангле у «Барсы» на сезон без права выкупа
Клеман Лангле проведет сезон в «Атлетико».
«Барселона» объявила об уходе защитника в мадридский клуб на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и не предусматривает права выкупа.
Лангле провел сезон-2023/24 в аренде в «Астон Вилле» и провел 14 матчей в АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
Облак давно сдулся и не растет. И с огромной ЗП, а мамарда будущее
Ниже
вряд ли он соглашался на меньшую
Так хорош, что никто не хочет покупать :%
Не усилятся, а пилить
в топ-10 Ла Лиги
у Куртуа 15 млн, у Тер Штегена жалкие 6.3 млн
как это он умудрился так развести матрасов)
Ля, чем ты руководствуешься высирая подобные тезисы, я не пойму