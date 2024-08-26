«Зенит» покупает Гондоу за 12 млн евро. Форвард прошел медосмотр («СЭ»)
Опубликована сумма, которую «Зенит» выплатит за Лусиано Гондоу.
По сведениям «Спорт-Экспресса», «Архентинос Хуниорс» получат за форварда около 12 млн евро. 23-летний футболист подпишет контракт сроком до 2028 года с опцией продления еще на сезон.
Густаво Гони, агент игрока, сообщил, что Гондоу успешно прошел медосмотр.
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объявил, что новичок будет представлен 27 августа.
Удачи Лусиано в Зените!
Соболев пусть и дальше думает о том, что "бумага есть"
Особенно г-н Новиковс
" Перейдя в Зенит , Гондоу решил отрастить усы"
" Зенит проигрывает, воспользуется ли Семак Гондоу"- комментатор
" С Гондоу в нападении, полузащита чувствует себя в большей безопасности"
Из интервью с Глушенковым:
Журналист- Сегодня отсутствовал Кассьера, как вам было с новым партнером по нападению?
Глушенков- Ну немного не те ощущения, возможно, нужно привыкнуть, притерется к друг друг что ли".