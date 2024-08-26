«Зенит» покупает Гондоу за 12 млн евро. Форвард прошел медосмотр («СЭ»)

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Аргентина Архентинос Хуниорс агенты Спорт-Экспресс деньги Лусиано Гондоу Футбол

Опубликована сумма, которую «Зенит» выплатит за Лусиано Гондоу.

По сведениям «Спорт-Экспресса», «Архентинос Хуниорс» получат за форварда около 12 млн евро. 23-летний футболист подпишет контракт сроком до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Густаво Гони, агент игрока, сообщил, что Гондоу успешно прошел медосмотр.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев объявил, что новичок будет представлен 27 августа.

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139 комментариев
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Михаил Боярский: "Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените» мне симпатична".
+71
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Ну хорошо, что не другого Гондоу
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+52
Спасибо руководству Зенита и Семаку, что нашли возможность не подписать таранного морского форварда с юга.
+35
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+32
Ответ Andrey Kuritcyn
Михаил Боярский: "Тенденция на уменьшение влияния бразильского футбола в «Зените» мне симпатична".
Гонду - аргентинец)
+34
-4
+30
Ответ Сергей Галынский
Комментарий удален модератором
Ну если в Википедии написано, то конечно вопросов нет 🥴
+36
-8
+28
Ответ Nogoi89
Гонду - аргентинец)
Одно слово-румын.
+19
-2
+17
Ответ N89
А Соболева тогда кто покупает?
Дельфинарий.
+16
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+15
Дорогой Александр Сряев, пишите фамилии правильно, пожалуйста!
+26
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Нарезку посмотрел. Отлично играет головой и очень быстрый для своего роста и комплекции. Всяко лучше Изидора.
+14
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Ну и хорошо,что не Соболев
Удачи Лусиано в Зените!
+12
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Ну и прекрасно.

Соболев пусть и дальше думает о том, что "бумага есть"
+9
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+7
Ответ Slavnov
Комментарий удален модератором
Не адепту команды Ананидзе что-то чирикать про Гонду.
+11
-4
+7
Самое забавное, что даже в источнике (СЭ) пишут Гонду, но спортс продолжает коверкать фамилию)
+11
-5
+6
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Фамилии футболистов поигравших в московских клубах и коверкать не надо. Нахушев Онанидзе Онопко.
Онанидзе - это ваши эротические фантазии. А он все же был Жано Ананидзе.
+13
-7
+6
Ответ N89
А Соболева тогда кто покупает?
Иван Карпов. За тридцать бутылок пива.
+6
-1
+5
Ответ Sabaka Sabaka
Комментарий удален модератором
Sabaka лает, ветер носит.
+6
-1
+5
Ответ Сергей Галынский
Комментарий удален модератором
>в редактуре спортса
Особенно г-н Новиковс
+5
-1
+4
Правильно. Зачем зениту дельфин. Любой Гондоу лучше Соболя будет
+4
0
+4
Ответ SMART789
по моему игрок не уровня нашей команды и Соболев сильнее как футболист
В олимпийскую сборную Аргентины слабого игрока не пригласят.
+4
0
+4
Ответ fussballer
Почему мимо? Сомневаешься в финансовых возможностях Зенита?
странный вывод, но это не удивительно. ромб не лучшая фигура для головы
+6
-2
+4
Ответ Злодей Спб
Нарезку посмотрел. Отлично играет головой и очень быстрый для своего роста и комплекции. Всяко лучше Изидора.
До перехода в ЦСКА по нарезке и Гайч за 10 млн внушал оптимизм, а на деле бревно бревном 😁
+9
-5
+4
Какой простор для комментариев
+4
0
+4
Ответ Сергей Галынский
Комментарий удален модератором
Ага, в "редакции" Википедии тоже Гондоу сидят. Нет в испанском прочтении "Z" как "З". И "С" как "Ч". Он Лусиано Эмилио Гонду Санелли. Грамотеи.
+6
-3
+3
Ответ Михаил Борисенок
Какой простор для комментариев
Вот такие комменты к примеру:
" Перейдя в Зенит , Гондоу решил отрастить усы"
" Зенит проигрывает, воспользуется ли Семак Гондоу"- комментатор
" С Гондоу в нападении, полузащита чувствует себя в большей безопасности"
Из интервью с Глушенковым:
Журналист- Сегодня отсутствовал Кассьера, как вам было с новым партнером по нападению?
Глушенков- Ну немного не те ощущения, возможно, нужно привыкнуть, притерется к друг друг что ли".
+5
-2
+3
Гондоу - очень подходящая фамилия для проекта миллера
+8
-6
+2
Ответ SMART789
по моему игрок не уровня нашей команды и Соболев сильнее как футболист
Чего это? Забивает в целом во всех соревнованиях много не в самой забивной команде в 22 года (23 ему только месяц назад исполнилось), а матчей его толком здесь никто и не смотрел
+2
0
+2
А Соболева тогда кто покупает?
+2
0
+2
Ответ Кузбасс
Теперь аргентинские интернет-издания будут писать - Зенит Гондоу.
Спартак Е.Барко пишут?
+5
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Ответ rh-creep
Зенит - команда Гондоу
На всякий случай зашёл в профиль, так и есть-болеет за Спартак.
+4
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Покупает Зенит, а кричалка вспоминается про ЦСКА
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