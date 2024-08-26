«Зенит» покупает Гондоу за 12 млн евро. Форвард прошел медосмотр («СЭ»)

Опубликована сумма, которую «Зенит» выплатит за Лусиано Гондоу.

По сведениям « », « » получат за форварда около 12 млн евро. 23-летний футболист подпишет контракт сроком до 2028 года с опцией продления еще на сезон.

Густаво Гони, агент игрока, сообщил, что успешно прошел медосмотр.

Председатель правления « » Александр Медведев объявил, что новичок будет представлен 27 августа.