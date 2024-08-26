«Ювентус» единолично лидирует в Серии А. Только команда Мотты выиграла в обоих турах
«Ювентус» единолично возглавил таблицу Серии А.
Команда Тиаго Мотты сегодня разгромила «Верону» во 2-м туре – 3:0. В стартовом матче чемпионата она обыграла «Комо» с таким же счетом.
«Ювентус» – единственная команда в высшей лиге Италии, выигравшая оба матча. По 4 очка набрали «Интер», «Торино», «Дженоа», «Парма», «Удинезе» и «Эмполи».
Вроде бы ничего сложного, ребята просто играют пас и создают моменты, получая от этого удовольствие.
И это с сырым составом, где куча молодняка. А ведь ещё должны подъехать новые приобретения.
Видите оно как, оказывается так можно было. А я забыл про эти чувства уже…
В любом случае, не стоит впадать в эйфорию. Скоро пойдут соперники посложнее и обязательно будут тяжёлые отрезки. Команда на пути становления и в любом случае должна пройти через испытания.
Больше всего радует и успокаивает, что этой команде есть куда расти. Пришел тренер с идеями, пришли сильные новички, есть куча своих талантливых воспитанников, в конце концов есть “сенаторы”, которые за эти годы проголодались по нормальному футболу
Forza Juve!!!