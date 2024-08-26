«Ювентус» единолично лидирует в Серии А. Только команда Мотты выиграла в обоих турах

«Ювентус» единолично возглавил таблицу Серии А.

Команда Тиаго Мотты сегодня разгромила «Верону» во 2-м туре – 3:0. В стартовом матче чемпионата она обыграла «Комо» с таким же счетом.

« » – единственная команда в высшей лиге Италии, выигравшая оба матча. По 4 очка набрали « », « », « », « », «Удинезе» и «Эмполи».