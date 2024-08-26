«Ювентус» единолично лидирует в Серии А. Только команда Мотты выиграла в обоих турах

Теги Интер Парма Удинезе Торино Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Дженоа Верона Футбол

«Ювентус» единолично возглавил таблицу Серии А.

Команда Тиаго Мотты сегодня разгромила «Верону» во 2-м туре – 3:0. В стартовом матче чемпионата она обыграла «Комо» с таким же счетом.

«Ювентус» – единственная команда в высшей лиге Италии, выигравшая оба матча. По 4 очка набрали «Интер», «Торино», «Дженоа», «Парма», «Удинезе» и «Эмполи».

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49 комментариев
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Не верю своим глазам, я смотрю игры Ювентуса, который постоянно бежит вперёд и не уходит в глубокую оборону. Никаких кальм и страданий.

Вроде бы ничего сложного, ребята просто играют пас и создают моменты, получая от этого удовольствие.

И это с сырым составом, где куча молодняка. А ведь ещё должны подъехать новые приобретения.

Видите оно как, оказывается так можно было. А я забыл про эти чувства уже…

В любом случае, не стоит впадать в эйфорию. Скоро пойдут соперники посложнее и обязательно будут тяжёлые отрезки. Команда на пути становления и в любом случае должна пройти через испытания.

Больше всего радует и успокаивает, что этой команде есть куда расти. Пришел тренер с идеями, пришли сильные новички, есть куча своих талантливых воспитанников, в конце концов есть “сенаторы”, которые за эти годы проголодались по нормальному футболу

Forza Juve!!!
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+40
А олегри сейчас где? Кто на него претендует? Опять наверное Реал? Или может Ман сити?
+19
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+19
Конечно, чемпионат еще впереди, но команда играет просто и легко, и это радует. А таблица выглядит так, как обычно она должна.
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+18
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Небольшая статистика: За последние 10 лет Юве был на первом месте 6 раз, Интер - 2 раза. Так что обычно, все, даже вы, видели таблицу с Юве на первом месте. Общую статистику вообще приводить, наверно, не стоит.
+16
-2
+14
Вообще стали не интересно играть. При Аллегри до конца последних секунд напряженно держались у ТВ, жена там капли для сердца подготовил... в конце игры вообще стрип пошел. А что сейчась - быстро добивают, и ноль интриги )))))
+11
0
+11
Где-то в автобусе рвет пиджак Аллегри
+13
-3
+10
Ответ bosonogii
А олегри сейчас где? Кто на него претендует? Опять наверное Реал? Или может Ман сити?
Как Реалу тогда повезло, что они не назначили его
+7
-1
+6
Ответ Алексей Малютин
Комментарий скрыт
Любишь его?)))
+6
0
+6
Ответ Ilya Chistyakov
Комментарий скрыт
Там на подходе 3 топ усиления + Санчо, возможно. Первые два матча играли молодняком, с Вероной даже Тюрама не было
+6
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Сегодня 6 воспитанников клуба на поле вышло. Мотта газует со старта
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Юве и Локо первые, устроив перестройку в межсезонье... И там, и там в первых турах заправляют воспитанники. Да и игра глаз радует. Дожил. Надолго ли...
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Ответ Алексей Малютин
Он свой в доску и рад за команду. Тем более, что в клубном автобусе все еще остался его багаж
Свой в доску хоть раз взял бы на себя ответственность за поражения, ошибки и тд. А не обвинял бы всех подряд и оправдывался как мог
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Ответ Алексей Малютин
Второй тайм слабее первого вышел. Да и тут у всех фанатов эйфория, не хотят пока замечать нюансы. Позиционного нападения практически нет. Все вывозится на прессинге, навыками в низком блоке и контрах. Но, вроде как, позиционку дольше всего ставят. Еще не время, но прогресс уже конский (качество передач и движение без мяча).
У плешивого позиционка была за 3 года?) тут команда строится только, не все сразу! А плешивый уровня серии с, и не спорь с очевидным для всего разумного мира
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И это ещё полсостава молодежки, что будет когда в строю будут все новички!
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Бедный Аллегри. Он же на все это, скорее всего, смотрит. И наверное орет от того, что эти забыли, как нужно всей командой после первого гола сесть в оборону и сохранять этот счет. Так доведут ведь человека.
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+3
Хоть теперь понятно во что играет Ювентус. Интер ерундой страдает, Милан разваливается
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+3
Ответ Ничего Смешного
Хоть теперь понятно во что играет Ювентус. Интер ерундой страдает, Милан разваливается
Фонсека - это худшее, что могло быть с Миланом😎
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Ответ bosonogii
Любишь его?)))
😂😂😂
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0
+2
Ответ Алексей Малютин
Комментарий скрыт
Да нет вакансии, но как же можно упускать такого мастера, который совсем свободный! И Анчелотти можно все обяснить. Он бы понял, ка бы. Италянцы же.
+2
0
+2
Ответ bosonogii
А олегри сейчас где? Кто на него претендует? Опять наверное Реал? Или может Ман сити?
Чикаго Булз скорее всего, чем даже Лацио, с Погба там баскетбол будут играть )
+2
0
+2
Ответ Ilya Chistyakov
А что вы топ усилениями называете? Не в курсе трансферных новостей сериала
Нико Гонсалес, Консейсау из Порту и Копмейнерс
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+2
Ответ angry horse
Комментарий скрыт
Ну да, именно поэтому у Ювентуса в 2 раза больше чемпионств, чем у интера (38 на поле против 19 на поле, картонки кабинетные в расчёт не берём). И 9 скудетто недавних подряд видимо интер брал, смотрю от двух чемпионств совсем крышу сорвало, ещё немного и про доминацию заговорят)
+3
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+2
Ответ Угараю_с_вас
Как Реалу тогда повезло, что они не назначили его
Только Макс мог остановить судейские отскоки реала в ЛЧ. Лучше бы тогда Юве не возвращал
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Ответ Алексей Малютин
Он свой в доску и рад за команду. Тем более, что в клубном автобусе все еще остался его багаж
Что за бред???
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Ювентус!
+2
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После ЧЕ2024 какие-то поля в Италии вязкие, смотреть интересно, но глаз уже привык к другому сцеплению
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после прошлых сезонов буквально не мог оторвать глаз от игры. Как будто на 2x смотрю по сравению с футболом Аллегри
+3
-1
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Forza Juve!
+2
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+2
Впервые за долгие годы на Ювентус приятно смотреть
+1
0
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Ювентус, конечно, в этом сезоне намного сильнее, чем в прошлом. Мне кажется, что если Юве подпишет ещё Копмейнерса, то вполне можно дойти до финала ЛЧ
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