238 млн рублей за 15 лет намерена потратить на дочь экс-жена Сафонова. Ребенок с 3 до 7 лет должен ходить на шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы и в музшколу, учить английский и китайский

Теги ПСЖ лига 1 Франция светская хроника девушки и спорт Матвей Сафонов деньги Футбол

Экс-жена Матвея Сафонова подсчитала, сколько денег нужно для обеспечения дочери.

«Кубанские новости» со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщают, что Анастасия представила в суд расчеты по алиментам. В письменном объяснении она указала, что пара планировала, что их ребенок будет учиться в лучших школах и детсадах России, посещать самых высококвалифицированных преподавателей и тренеров, получать лучшее медицинское обслуживание, носить вещи тех же брендов, что и ее отец, и отдыхать в лучших отелях.

С 3 до 7 лет на девочку, по мнению бывшей супруги вратаря «ПСЖ», нужно будет тратить 14,5 млн рублей в год без учета инфляции. Ребенку предстоит заниматься художественной гимнастикой, шахматами, теннисом, конным спортом, плаванием, танцами, английским и китайским языками, посещать арт-студию, музыкальную школу и школу эстрадного искусства, музыкальный театр.

Расходы на детский сад в этот период будут составлять 1,7 млн рублей в год, на VIP-абонемент в клинический госпиталь «Лапино» – 1,2 млн рублей в год, на зимний и летний отпуска в лучших отелях Сочи – 1,38 млн в год, на одежду – 355 тысяч в месяц.

С 7 до 16 лет траты «для достижения счастья и гармонии» почти не изменятся, только вместо детского сада девочка будет ходить в частную школу «Президент» за 1,8 млн в год.

Впоследствии ребенка планируется отправить учиться в лучшие заведения Англии, Швейцарии и Китая, при этом она должна продолжать ходить на теннис, танцы, конный спорт, учить иностранные языки. По подсчетам Сафоновой, за 2 года обучения девочке понадобятся 48 млн рублей.

Бывшая супруга Матвея заявила, что в общей сложности за 15 лет намерена потратить на ребенка 238 млн рублей.

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210 комментариев
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355 тысяч на одежду в месяц 🤣🤣🤣🤣
+206
-6
+200
А когда бывшая жена Сафонова хотела, чтобы у ребенка было детство ?
12 (!!!) видов занятий для ребенка с 3 до 7 лет - это жесть какая-то …
+183
-6
+177
Ответ Кирилл
А когда бывшая жена Сафонова хотела, чтобы у ребенка было детство ? 12 (!!!) видов занятий для ребенка с 3 до 7 лет - это жесть какая-то …
Да не будет она ходить столько. Это для лишнего перевода денег
+145
-5
+140
Звездеть, не мешки ворочать. Какой дорогой вареник со сметаной.
+112
-7
+105
По факту будет одна дома у телека с бабкой, а мамка на яхте с турком в Бодруме туда бабло и уйдет )
+68
-3
+65
Лучшая реклама презервативов!)
+51
-1
+50
Я думаю, что Матвею нужно согласиться, а потом возбудить уголовное дело за присвоение и растрату. Ведь и ежу понятно, что деньги барышня будет тратить на себя
+52
-4
+48
В насколько же другой реальности живут эти люди)
+46
-1
+45
Ответ bear7904
Звездеть, не мешки ворочать. Какой дорогой вареник со сметаной.
Ну так и владельцу сметаны надо было прикрывать банку «крышкой»🤓
+36
0
+36
должен ходить на шахматы, теннис, конный спорт, плавание и танцы, учить английский и китайский(с).Жалко ребенка немного.
+35
-3
+32
На эти деньги можно 15 лет содержать детский дом. Достойно содержать
+32
-1
+31
Ответ Дядя ТУРА
Да не будет она ходить столько. Это для лишнего перевода денег
Я думаю, там с другой стороны будут требовать отчеты по каждому пункту и не только справки.
+23
-1
+22
Удачно раздвинула.
+23
-2
+21
Ответ Великий Алонсо
355 тысяч на одежду в месяц 🤣🤣🤣🤣
Про эти иллюзорные деньги, которые она не получит из-за отсутствия желания ей платить,будут писать СМИ бесконечно. Неужели это кому-то интересно.
+20
-2
+18
А еще пройти в Звездном городке полную подготовку к полету на МКС.
+15
0
+15
Драмкружок, кружок по фото,
Хоркружок — мне петь охота,
За кружок по рисованью
Тоже все голосовали.
+16
-2
+14
Видно, что она явно не ходила на кружки в детстве и не понимает, что даже один кружок - серьезная нагрузка на ребенка. Все решила за ребенка, не спросив его мнения.
Видно, что сама мама и хотела этим всем заниматься в детстве)
+14
-1
+13
Ответ Кирилл
А когда бывшая жена Сафонова хотела, чтобы у ребенка было детство ? 12 (!!!) видов занятий для ребенка с 3 до 7 лет - это жесть какая-то …
А мне кажется всего лишь лечиться надо жене Сафонова.
Если это действительно так то она больна очень сильно
+13
0
+13
Ответ bear7904
Звездеть, не мешки ворочать. Какой дорогой вареник со сметаной.
Там даже сметаны нет, увы
+12
0
+12
Ответ Shogun
Я думаю, там с другой стороны будут требовать отчеты по каждому пункту и не только справки.
Не имеют права. В законе такого нет. Нет обязательств отчитываться. Это ж не бюджет, это просто мужик в кабале и не работающая шмара
+10
0
+10
Ответ ApocalypsePlease
В насколько же другой реальности живут эти люди)
В какой другой? Мы все живем по матриархальным законам. Тем более в семейном кодексе, там мужчина на правах раба представлен
+23
-14
+9
С такими запросами ребенок должен был при рождении поздороваться с акушерками на двух языках:
- Бонжур и Ни Хао!
+9
0
+9
Да к 7 годам девочка будет немного седоватой но это ничего.
+8
0
+8
То есть свои деньги она тратить на ребёнка не намерена?
+8
0
+8
Любому дураку ясно,что это развод на бабло.В касации отобьет,думаю.Как ей такие мешки с баблом могли присудить в то время,когда Алана с детьми влачит жалкое существование на 10тр от Мамаева?
+8
0
+8
Ответ Хызыр
В какой другой? Мы все живем по матриархальным законам. Тем более в семейном кодексе, там мужчина на правах раба представлен
вот вот, в ваг*нокапитализме живем!
+10
-2
+8
Спрашивается а детство то где у ребёнка 🤔🤔🤔
+8
-1
+7
Спортсу по ходу тоже 5% досталось за эти новости 😁)))
+8
-1
+7
не зря говорят что спортсмены недалекие. на такой овце женится
+6
0
+6
Посмотрел на расписание девочки,а ей спать то можно будет?Тут время на сон этим графиком не предусмотрено
+5
0
+5
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