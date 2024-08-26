238 млн рублей за 15 лет намерена потратить на дочь экс-жена Сафонова. Ребенок с 3 до 7 лет должен ходить на шахматы, теннис, конный спорт, плавание, танцы и в музшколу, учить английский и китайский

Экс-жена Матвея Сафонова подсчитала, сколько денег нужно для обеспечения дочери.

«Кубанские новости» со ссылкой на телеграм-канал Baza сообщают, что Анастасия представила в суд расчеты по алиментам. В письменном объяснении она указала, что пара планировала, что их ребенок будет учиться в лучших школах и детсадах России, посещать самых высококвалифицированных преподавателей и тренеров, получать лучшее медицинское обслуживание, носить вещи тех же брендов, что и ее отец, и отдыхать в лучших отелях.

С 3 до 7 лет на девочку, по мнению бывшей супруги вратаря « », нужно будет тратить 14,5 млн рублей в год без учета инфляции. Ребенку предстоит заниматься художественной гимнастикой, шахматами, теннисом, конным спортом, плаванием, танцами, английским и китайским языками, посещать арт-студию, музыкальную школу и школу эстрадного искусства, музыкальный театр.

Расходы на детский сад в этот период будут составлять 1,7 млн рублей в год, на VIP-абонемент в клинический госпиталь «Лапино» – 1,2 млн рублей в год, на зимний и летний отпуска в лучших отелях Сочи – 1,38 млн в год, на одежду – 355 тысяч в месяц.

С 7 до 16 лет траты «для достижения счастья и гармонии» почти не изменятся, только вместо детского сада девочка будет ходить в частную школу «Президент» за 1,8 млн в год.

Впоследствии ребенка планируется отправить учиться в лучшие заведения Англии, Швейцарии и Китая, при этом она должна продолжать ходить на теннис, танцы, конный спорт, учить иностранные языки. По подсчетам , за 2 года обучения девочке понадобятся 48 млн рублей.

Бывшая супруга Матвея заявила, что в общей сложности за 15 лет намерена потратить на ребенка 238 млн рублей.