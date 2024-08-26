«Барселона» отдала Роке в аренду «Бетису» до конца сезона с опциями продления и выкупа
Витор Роке проведет сезон в «Бетисе».
«Барселона» объявила, что нападающий перейдет в клуб из Севильи на правах аренды с правом выкупа. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона и может быть продлено еще на один год.
Роке присоединился к «Барселоне» в январе и провел за каталонцев 16 матчей. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь.
Здесь была логика или в том, чтобы отдавать без права выкупа и надеяться на прогресс, или сплавлять Роке здесь и сейчас, чтобы лечить платежную ведомость.
Деку не сделал ни того, ни другого