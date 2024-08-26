«Барселона» отдала Роке в аренду «Бетису» до конца сезона с опциями продления и выкупа

Теги Барселона Бетис Ла Лига трансферы Витор Роке Футбол

Витор Роке проведет сезон в «Бетисе».

«Барселона» объявила, что нападающий перейдет в клуб из Севильи на правах аренды с правом выкупа. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона и может быть продлено еще на один год.

Роке присоединился к «Барселоне» в январе и провел за каталонцев 16 матчей. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь.

33 комментария
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какой же Деку и Лапорта гении... как вообще можно не доверять этому руководству, которон во время больших финансовых проблем покупают игрока за 45 млн и через пол года отдают его в аренду)
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Как по мне, это самый плохой вариант для Барсы из всех возможных. Если заиграет, то его выкупят благодаря опции и Барса будет кусать локти, что дешево. Если не заиграет, то цена упадет, а зарплату за этот сезон всё равно пришлось платить, профит в ведомость за счет трансфера не получили.

Здесь была логика или в том, чтобы отдавать без права выкупа и надеяться на прогресс, или сплавлять Роке здесь и сейчас, чтобы лечить платежную ведомость.

Деку не сделал ни того, ни другого
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Ответ svaz
30, а не 45 это первое. Второе буквально не все заиграть могут с ходу, третье поляк у флика будет играть по 90 минут, также как у Хави. Плюс Пау Виктор во многом не ожиданно раскрылся за сезон и выдал хорошую предсезонку. Ну, и самое главное нужны ресурсы для регистрации ольмо и тут уж не вина лапорты, что ему такое чудесное хозяйство после бармолея досталось. Клуб хотел выдавить де йонга, который имеет огромную личку и не вносит в игру почти ничего плюс постоянно на травмах, но де йонг сидит и дальше доит клуб. В итоге клуб должен был избавляться от других игроков.
Я конечно, не такой эксперт в экономике, как местные кулес, но вам не кажется, что план «купим игрока задорого, а чтобы нашлись деньги, выдавим другого игрока», мягко говоря, ненадежен?
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Весьма хорошие условия для Бетиса.
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Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в "Барселоне", я отвечу: ищут рычаги и охрененно угадывают с трансферами.
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Ответ dr. cage
С повышением..
Почему с повышением? Бетис же ниже Барселоны каждый чемпионат завершает.
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Бетису как воздух форвард нужен был как раз с кривоногими травматами авилой и бакамбу далеко не уедешь
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Выдавили таки.
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Ответ Metallurg_2017
Как по мне, это самый плохой вариант для Барсы из всех возможных. Если заиграет, то его выкупят благодаря опции и Барса будет кусать локти, что дешево. Если не заиграет, то цена упадет, а зарплату за этот сезон всё равно пришлось платить, профит в ведомость за счет трансфера не получили. Здесь была логика или в том, чтобы отдавать без права выкупа и надеяться на прогресс, или сплавлять Роке здесь и сейчас, чтобы лечить платежную ведомость. Деку не сделал ни того, ни другого
Логично предположить что брать в аренду без права выкупа никто не захотел, равно как и выкупать за ту же сумму что Барса его взяла. Все клубы знают в каком финансовом положении Барса и чем ближе конец ТО, то тем выше вероятность что Барса пойдёт на невыгодные для себя условия, потому что деваться некуда. Что собственно и произошло.
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Ответ WaldemarZen
Почему с повышением? Бетис же ниже Барселоны каждый чемпионат завершает.
Так это хейт от мадридиста 🤣
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Каждый обиженный болел реал заходять вветку барсы, хоть как то унижать барселону главное жизненное кредо - как бы принизить все успехи заклятого врага. Капитальное унижение каталонцев над мадридом до сих пор незабывается!
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Мне кажется, хороший вариант для Бетиса и для игрока
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Ответ PUYOL5
Какие 45? Там 30 + 30 нереальными бонусами
Там только 5млн евро нереальная это попадание в тройку ЗМ, остальные бонусы легко достижимые.
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Ответ svaz
30, а не 45 это первое. Второе буквально не все заиграть могут с ходу, третье поляк у флика будет играть по 90 минут, также как у Хави. Плюс Пау Виктор во многом не ожиданно раскрылся за сезон и выдал хорошую предсезонку. Ну, и самое главное нужны ресурсы для регистрации ольмо и тут уж не вина лапорты, что ему такое чудесное хозяйство после бармолея досталось. Клуб хотел выдавить де йонга, который имеет огромную личку и не вносит в игру почти ничего плюс постоянно на травмах, но де йонг сидит и дальше доит клуб. В итоге клуб должен был избавляться от других игроков.
Отличная методичка. Только вот зачем было покупать Ольмо?
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Ответ Илья Гапеев
Дак а зачем в команде игрок который совершенно ничего не показывает?
Так а что должен показывать 18-19 летний пацан? И зачем так форсировали его трансфер, он собирался только летом присоединиться
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Ответ Мариуш Йоп Насрауи Эбана
Так а что должен показывать 18-19 летний пацан? И зачем так форсировали его трансфер, он собирался только летом присоединиться
ну смотри гюлер же показал в Реале и в сборной Турции что он перспективный молодой игрок, Пау Виктор показал что он перспективный молодой игрок, Ямал тоже показал, Фермин, Кубарси, перечислять можно много, чтобы вы наконец-то поняли что роке это тупо обсёр трансфер Деку и лапорты
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Комментарий удален пользователем
Ответ Metallurg_2017
Как по мне, это самый плохой вариант для Барсы из всех возможных. Если заиграет, то его выкупят благодаря опции и Барса будет кусать локти, что дешево. Если не заиграет, то цена упадет, а зарплату за этот сезон всё равно пришлось платить, профит в ведомость за счет трансфера не получили. Здесь была логика или в том, чтобы отдавать без права выкупа и надеяться на прогресс, или сплавлять Роке здесь и сейчас, чтобы лечить платежную ведомость. Деку не сделал ни того, ни другого
Его не смогут выкупить, если игрок не захочет туда переходить.
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Новый Ромарио- не нужен, есть же новый Месси….
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