«Барселона» отдала Роке в аренду «Бетису» до конца сезона с опциями продления и выкупа

Витор Роке проведет сезон в «Бетисе».

« » объявила, что нападающий перейдет в клуб из Севильи на правах аренды с правом выкупа. Соглашение будет действовать до конца нынешнего сезона и может быть продлено еще на один год.

Роке присоединился к «Барселоне» в январе и провел за каталонцев 16 матчей. Статистику 19-летнего бразильца можно найти здесь.