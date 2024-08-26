Борцов Жамалова, Тажудинова и Рамазанова наградили за медали Парижа-2024 в Дагестане. Они выступали за Узбекистан, Бахрейн и Болгарию

Теги вольная борьба сборная России по борьбе сборная Узбекистана Олимпиада-2024 сборная Азербайджана сборная Болгарии Абдулрашид Садулаев Заур Угуев Даурен Куруглиев сборная Бахрейна сборная Греции Шамиль Мамедов Ахмед Тажудинов Магомедхан Магомедов Разамбек Жамалов Магомед Рамазанов Борьба

В Дагестане наградили уроженцев республики, ставших медалистами Олимпиады-2024.

Об этом сообщает телеграм-канал Федерации борьбы Дагестана. 

Награждение провел глава федерации Омар Муртузалиев. 

Три уроженца Дагестана стали олимпийскими чемпионами по вольной борьбе на Олимпиаде в Париже: Разамбек Жамалов (выступал за Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария). Им вручили по 5 миллионов рублей, их тренерам – по 2 миллиона. 

Бронзовые призеры Игр Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан) получили по 2 миллиона рублей. 

По одному миллиону рублей вручили российским борцам, которые отобрались на Олимпиаду, но не приняли участие в соревнованиях, – Зауру Угуеву, Абдулрашиду Садулаеву, Абдуле Курбанову и Шамилю Мамедову. 

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7 комментариев
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В итоге выкинули 30 миллионов бюджетных денег. Могут себе позволить, ведь в Дагестане практически нет проблем!
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Покажите эту новость в группах и чатах курян, пусть тоже порадуются!
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Сюр((
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Жамалова недавно еще Чечня поздравляла и премировала. Везет же людям. Он от Узбекистана получил 200 тыс долл. Шевроле Тахо и таунхаус.
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Ответ Ебздрогыч
В итоге выкинули 30 миллионов бюджетных денег. Могут себе позволить, ведь в Дагестане практически нет проблем!
Это чтоб болгары восхитились☝🏻
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Ответ Vesperat
Покажите эту новость в группах и чатах курян, пусть тоже порадуются!
Им такие денжищи выдали, сначала регион, потом федеральный центр. Зря пишете такое
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