Борцов Жамалова, Тажудинова и Рамазанова наградили за медали Парижа-2024 в Дагестане. Они выступали за Узбекистан, Бахрейн и Болгарию

В Дагестане наградили уроженцев республики, ставших медалистами Олимпиады-2024.

Об этом сообщает телеграм-канал Федерации борьбы Дагестана.

Награждение провел глава федерации Омар Муртузалиев.

Три уроженца Дагестана стали олимпийскими чемпионами по вольной борьбе на Олимпиаде в Париже: Разамбек Жамалов (выступал за Узбекистан), Ахмед Тажудинов (Бахрейн) и Магомед Рамазанов (Болгария). Им вручили по 5 миллионов рублей, их тренерам – по 2 миллиона.

Бронзовые призеры Игр Даурен Куруглиев (Греция) и Магомедхан Магомедов (Азербайджан) получили по 2 миллиона рублей.

По одному миллиону рублей вручили российским борцам, которые отобрались на Олимпиаду, но не приняли участие в соревнованиях, – Зауру Угуеву, Абдулрашиду Садулаеву, Абдуле Курбанову и Шамилю Мамедову.