За драку с украинцем Терзи на 5 лет отстранен от футбола форвард сборной Кыргызстана Ахматалиев. Зачинщик – в СИЗО, у пострадавшего перелом челюсти. «Мурас Юнайтед» уволил тренеров

Теги происшествия Сборная Кыргызстана по футболу Федерация футбола Кыргызстана высшая лига Кыргызстан Евгений Терзи Футбол

Форвард сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет.

15 августа во время тренировки «Мурас Юнайтед» футболист подрался со своим одноклубником-украинцем.

«В результате инцидента иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму – перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения», – сказано в сообщении Кыргызского футбольного союза.

22 августа на заседании КФС принято решение отстранить нарушителя от футбола на пять лет. «Мурас Юнайтед» в связи с этим инцидентом уволил тренерский штаб и спортивного директора.

Sputnik удалось узнать в Первомайском районном суде Бишкека, что Ахматалиев взят под стражу. Игроку предъявлено обвинение по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса.

Спортсмен отправлен в СИЗО-1 Бишкека до 22 сентября.

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67 комментариев
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Что за каламбур я сейчас прочитал
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0
+123
Мурас Юнайтед достойный соперник для нынешнего Манчестер Юнайтед
+91
-5
+86
Терзи уже потребовал вернуть состояние своей челюсти к границам 14 августа?)
+97
-35
+62
правильный заголовок: в МЮ избили украинца
+47
-5
+42
Ответ superbro
Мурас Юнайтед достойный соперник для нынешнего Манчестер Юнайтед
Мурас Юнайтед фаворит, будем объективны
+40
-4
+36
Ответ quarterback1
Что за каламбур я сейчас прочитал
Заседание КФС так вообще я выпал
+34
0
+34
С каких пор за драки одноклубников отстраняют, да ещё и на 5 лет?
+30
-11
+19
этот Мирбек в юниорке пил ягуар перед матчами и бегал по полю с высунутым языком) я думал мозги на место встали, увы.
+19
-3
+16
Так это получается Канчельскиса уволили? Видимо он дал приказ сломать челюсть украинцу
+14
-2
+12
Ответ Zybazy
Знатоки Киргизского футбола вошли в чат
По крайней мере в курсе, что тренер там Канчельскис. Теперь уже был, судя по всему. 😊
+14
-2
+12
мурас Юнайтед, кыргыз, украинец, кфс, звучит как анекдот
+13
-3
+10
Ответ AlexZhano__
С каких пор за драки одноклубников отстраняют, да ещё и на 5 лет?
Ну да. Можно, вообще, перестрелять друг друга и ничего не будет. 😁
+18
-10
+8
Понял что у них заседание в КФС проходит короч
+10
-2
+8
Ответ superbro
Мурас Юнайтед достойный соперник для нынешнего Манчестер Юнайтед
))) Да Мурас их раскрошит еще на выходе в подтрибунке на британский флаг и по кускам на стены налепит.
+6
0
+6
Ответ quarterback1
Что за каламбур я сейчас прочитал
Я читал, думал что редактор пьян
+5
0
+5
Ответ AlexZhano__
С каких пор за драки одноклубников отстраняют, да ещё и на 5 лет?
"на заседании КФС принято решение"
а что ожидать от американского продавца жареной курицы?
+6
-1
+5
Ответ Сергей Галынский
А причина драки?
Грошей не дал
+6
-3
+3
Ну, новость вырванная из контекста. А что послужило причиной конфликта? Что такое произошло, что нужно было ломать челюсть? И почему так сурово обошлись с тренерским штабом и спортдиром? Чем они поспособствовали?
+3
0
+3
В Киргизии крутой KFC, конечно. Можно выбрать картошку, сырный соус и на 5 лет футболиста отстранить.
+7
-4
+3
Кто-то до этого вообще слышал о Киргизском внутряке?
+4
-1
+3
Киргизы открыли второй фронт:)?
+3
-1
+2
Понять трудно что-то в этой нетрезвой статье, НО: СВОБОДУ КЫРГЫЗУ!
+3
-1
+2
Единственное нормальное заседание в КФС!
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0
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На заседании КФС.. Кто там сейчас вместо полковника Сандерса?)
+2
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Ответ Александр Суряев
Его уволили почти два месяца назад, к слову.
Не знал, спасибо) а вот это они поспешили, такой инфоповод потерян
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Ответ AlexZhano__
С каких пор за драки одноклубников отстраняют, да ещё и на 5 лет?
За Терзи вступился Госдеп США.
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А Терзи - турок? Терзи же по-турецки - ткач.
+2
-1
+1
Ответ Михо
Так это получается Канчельскиса уволили? Видимо он дал приказ сломать челюсть украинцу
Его уволили почти два месяца назад, к слову.
+1
0
+1
Мурас Юнайтед, какой-то!
+1
0
+1
А кто зачинщик? Которого в СИЗО отправили
+2
-1
+1
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