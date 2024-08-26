За драку с украинцем Терзи на 5 лет отстранен от футбола форвард сборной Кыргызстана Ахматалиев. Зачинщик – в СИЗО, у пострадавшего перелом челюсти. «Мурас Юнайтед» уволил тренеров
Форвард сборной Кыргызстана Мирбек Ахматалиев дисквалифицирован на 5 лет.
15 августа во время тренировки «Мурас Юнайтед» футболист подрался со своим одноклубником-украинцем.
«В результате инцидента иностранный игрок (легионер) клуба Евгений Терзи получил травму – перелом челюсти. Как выяснилось, зачинщиком инцидента оказался игрок клуба Мирбек Ахматалиев, с которым клуб решил прекратить трудовые отношения», – сказано в сообщении Кыргызского футбольного союза.
22 августа на заседании КФС принято решение отстранить нарушителя от футбола на пять лет. «Мурас Юнайтед» в связи с этим инцидентом уволил тренерский штаб и спортивного директора.
Sputnik удалось узнать в Первомайском районном суде Бишкека, что Ахматалиев взят под стражу. Игроку предъявлено обвинение по статье «Причинение менее тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса.
Спортсмен отправлен в СИЗО-1 Бишкека до 22 сентября.
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