КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Санкт-Петербурге

КДК накажет «Спартак» за кричалку болельщиков о «Зените».

В матче 6-го тура Мир в Санкт-Петербурге «Спартак» и « » сыграли вничью (0:0). Во время игры болельщики красно-белых скандировали: «Зенит» – позор российского футбола!»

«По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков « » в матче против «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.