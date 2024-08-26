КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Санкт-Петербурге

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия болельщики КДК РФС Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Футбол

КДК накажет «Спартак» за кричалку болельщиков о «Зените».

В матче 6-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (0:0). Во время игры болельщики красно-белых скандировали: «Зенит» – позор российского футбола!»

«По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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160 комментариев
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Опять за правду наказывают
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Просто любопытно. Если бы кричали, условно "Факел - позор российского футбола", тоже наказали бы?
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Надо ввести какой-то документ, который пускал только культурных болельщиков и назвать его например FAN-id, точно должно решить такие проблемы. Ой, постойте...
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Фануйди перестал работать чтоль...такой беспредел устроили на трибунах!
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Оплатите уже абонемент до конца сезона всеми клубами, все равно на каждом матче звучит
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Не политпроект ни разу
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А за что? Мата нет.
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Кто накажет КДК..? за существование..
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Ответ sergey.g.2015
Просто любопытно. Если бы кричали, условно "Факел - позор российского футбола", тоже наказали бы?
Так покричите, проверьте. Что в этом сложного то?
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Мне кажется, это отдельный заговор. Так бы никто кричалку не услышал, а теперь как минимум она еще дважды повторяется во всех спортивных новостях: а)когда появляется новость, что "оштрафуют". б) когда появляется новость , что оштрафовали. В результате тезис "Зенит - позор российского футбола" повторяется в ленте новостей минимум трижды
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Ответ Бегемотик
Комментарий скрыт
Или 5 Суторминых.
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Чем больше будут штрафовать, тем больше будут кричать. Не делали бы акцента на этом, уже давно все забыли бы.
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Так это Зенит виноват, не обеспечил безопасность, не заклеил рты болельщикам... В Ростове же Ростов наказали за Андреева из Оренбурга...
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Ответ Senchas
Так покричите, проверьте. Что в этом сложного то?
Да зачем? Про зенит привычней уже.. тем более правда)
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Всю жизнь ездил на футбол, за исключением последних нескольких лет. Лужа, Открытие, везде на фанатках. Вообще всегда фанаты скандируют нелицеприятные кричалки в адрес друг друга, особенно если это дерби. На матчах Спартака с ЦСКА сложно было с обеих сторон найти заряд, без мата и оскорблений. Ничего, никакого резонанса не было, никаких новостей, вынесеных штрафов исключительно за кричалку и тд. Стандартные "Клубы оштрафованы". Обоюдные фразы "ЦКГ" и "Е5 Спартак" звучали намного больше, дольше и чаще, чем ЗПРФ. Песни про 3000 Динамо, заряды про паровозниц у трасс и тд, все было норм. Но как только начали заряжать эту фразу про Зенит - систематические новости, обособленные штрафы, повестка дня и тд.
Только мне кажется это чушью и дешевыми обидами?
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Ответ zlaya1000
Надо ввести какой-то документ, который пускал только культурных болельщиков и назвать его например FAN-id, точно должно решить такие проблемы. Ой, постойте...
Не, это уже второй документ надо вводить: “culture id” 🤣😂
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За правду режут демоны.
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А нас уверяли, что после введения ФАН ИД всё будет хорошо и на стадион попадут только законопослушные, а тут очередное наказание законопослушным, у меня нестыковки...
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Ай яй яй Зенитик оскорбили, Миллера растроили, надо всех наказать чтоб уши барина не слышали такое
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КДК легко оштрафовать команду, а не прямых виновниках конфликта. Это не справедливо. И почему команды не оспаривают это в судебном порядке. Во вторых, в этой кричалке не вижу криминального подтекста. унижения и оскорбления. В третьих, кто определяет смысл кричалок болельщиков.
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Вообще интересно почти каждую команду штрафуют за каждую игру. Куда идут деньги? Ещё и слово придумали такое ,,штраф,, тут больше поборы подходят или дань
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Интересно, кто-нибудь сомневался в обратном? О Зените говорить (и скандировать тоже) можно исключительно в комплиментарном тоне.
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Вопрос, может быть, уже миллион раз задавали, но тем не менее - вот основание.
Статья 112 Дисциплинарного регламента РФС. Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных
выражений
Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе
ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча –
клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему
Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на 1 матч.

В каком месте "позор" является оскорбительным или нецензурным? В любом гражданском суде такое подняли бы на смех
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Интересно в этой истории то, что до этого наказывали хозяев, а сейчас гостей.
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Ответ Owen_the_Simple
Комментарий скрыт
Никому не нравится, когда люди думают о себе дофига и ведут себя высокомерно. Представители Зенита и его болельщики, от Миллера и до Боярского последовательно демонстрировали свою исключительность и вседозволенность, словами и действиями, вот и вся природа происхождения ЗПРФ
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Почему когда Зенит наказывают, вы не цитируете кричалки?
+16
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А чего там рассматривать? Вы ж фануйди вводили, умники. Посмотрите кино и выпускайте церберов. Или это другое?
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Штрафуют за правду.
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Ответ sergey.g.2015
Просто любопытно. Если бы кричали, условно "Факел - позор российского футбола", тоже наказали бы?
с факелом покруче обошлись, пусть команда из футбольного города на развалюхе или 10к малыше играет с 15 бюджетом лиги, пока зенит за счет разработки газовых месторождений в спб имеет примерно в 25 раз больше каждый сезон))) так обиженные голубые еще прибегают на ветки факела и там желают пердив, реально неадекватный клуб
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Позор накажет за позор...
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