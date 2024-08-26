КДК накажет «Спартак» за кричалку фанатов «Зенит» – позор российского футбола» на матче в Санкт-Петербурге
КДК накажет «Спартак» за кричалку болельщиков о «Зените».
В матче 6-го тура Мир РПЛ в Санкт-Петербурге «Спартак» и «Зенит» сыграли вничью (0:0). Во время игры болельщики красно-белых скандировали: «Зенит» – позор российского футбола!»
«По материалам СМИ рассмотрим поведение болельщиков «Спартака» в матче против «Зенита», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Только мне кажется это чушью и дешевыми обидами?
Статья 112 Дисциплинарного регламента РФС. Скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных
выражений
Скандирование (т.е. повторяющееся массовое выкрикивание) зрителями на стадионе
ненормативной лексики и (или) оскорбительных выражений до, во время и после матча –
клуб наказывается штрафом в соответствии с пунктом 34 Приложения № 1 к настоящему
Регламенту и (или) запретом на допуск зрителей в секторы стадиона на 1 матч.
В каком месте "позор" является оскорбительным или нецензурным? В любом гражданском суде такое подняли бы на смех