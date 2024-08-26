Умер Свен-Йоран Эрикссон. У экс-тренера Англии был рак в терминальной стадии

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Умер Свен-Йоран Эрикссон.

Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» скончался в понедельник утром в возрасте 76 лет. О смерти Эрикссона сообщил шведский агент Бо Густавссон.

Напомним, в январе стало известно, что у Эрикссона был обнаружен рак в терминальной стадии.

В 2001 году Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии. Шведский специалист выигрывал с «Лацио» чемпионат Италии, по два раза побежал в Кубке и Суперкубке страны, брал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Эрикссон трижды приводил к чемпионству в Португалии «Бенфику», выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок страны. Также он брал трофеи с «Ромой», «Сампдорией» и «Гетеборгом». 

Эрикссон о раке: «Мы все боимся смерти, но нужно принимать жизнь такой, какая она есть. Берегите себя и спасибо за все»

165 комментариев
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Он действительно прощался с нами несколько дней тому назад
Что ж
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Это была славная охота, Свен.
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Самое красивое и стильное Лацио всех времен. Спасибо за работу, Свен.
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Ответ Niko [Ars]
Он действительно прощался с нами несколько дней тому назад Что ж
Но всё-таки 76 лет дядька прожил, был любим, богат и узнаваем, жалко когда молодые и дети гибнут, да всех жалко... Ведь по сути, человек в Душе, так и остаётся ребёнком, даже в 80 лет, просто вынужден смириться с навязанными правилами жизни и принимать старость как данность...
+142
-13
+129
Покойтесь с миром...
+88
-5
+83
Ответ Cristiano Ronaldo
Но всё-таки 76 лет дядька прожил, был любим, богат и узнаваем, жалко когда молодые и дети гибнут, да всех жалко... Ведь по сути, человек в Душе, так и остаётся ребёнком, даже в 80 лет, просто вынужден смириться с навязанными правилами жизни и принимать старость как данность...
А я думаю, что жалко тех, кто любил усопшего. Мертвому уже все равно, он не страдает. Не страшно умереть, страшно умирать
+79
-3
+76
А ведь его последние слова были очень хороши.
Прожил долгую и насыщенную жизнь. И под конец воплотил свою мечту в реальность. И оставил след в европейском футболе.
+68
-1
+67
Попрощался меньше чем за неделю до смерти. Мурашки
+44
-2
+42
Ответ reus
Самое красивое и стильное Лацио всех времен. Спасибо за работу, Свен.
Для меня он сборная Англии уже не олдскульная но все равно еще ТА САМАЯ
+36
0
+36
«Моя жизнь была хорошей. Думаю, мы все боимся дня, когда умрем, но жизнь — это еще и смерть. Нужно научиться принимать её такой, какая она есть. Надеюсь, вы будете помнить меня как хорошего парня, пытавшегося сделать все, что он может. Не грустите, улыбнитесь. Спасибо за всё, тренеры, игроки, зрители, это было здорово. Берегите себя и свою жизнь. И живите ею. Пока»
+33
0
+33
Ответ reus
Самое красивое и стильное Лацио всех времен. Спасибо за работу, Свен.
Англия тоже шикарная была, под его руководством!
+38
-7
+31
Мир праху. В марте 1990 я взял у него автограф на метеоре в Днепропетровске на тренировке перед 1/4 финала кубка чемпионов Днепр- Бенфика
+27
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+26
Ушел спокойно, достойно. Попрощался со всеми нами, футбольный мир попрощался с ним отдельно, очень трогательно и душевно. Земля пухом!
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Достойно прожил жизнь, достойно принял неизбежное.
+20
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Его последнии слова были очень приятные слуху . Молодец , дай бог здоровья его родственникам. Ну а самому - пусть земля будет пухом .
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Буквально на днях записал прощальное видеообращение...
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+18
Земля пухом, Свену-Йорану... Та сборная Англии, бившаяся со шведами, навсегда в наших сердцах...
+15
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+15
Покойся с миром, тренер🙏
+15
0
+15
Одна из легенд тренерского цеха. И всё-таки он успел поруководить Ливерпулем. Светлая память.
+12
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+12
Ответ tatatat
эвтаназия наверно, зачем мучать человека в терминальной стадии, дальше было бы только хуже
У меня дед в марте этого года умер от рака. Болел долго (лет 10 точно), а под конец жизни уже совсем перестал функционировать как полноценный человек (кушать сам не мог, в туалет ходить, своих не узнавал практически, галлюцинации видел, ходить перестал). Звучит грубо, возможно, но это так и есть.
+11
0
+11
Видимо, почувствовал что-то на днях. Поэтому и попрощался.
Даже обещанный врачами год не прожил.
Очень жаль.
Но человек прожил великолепную, интересную жизнь.
+11
0
+11
Ожидаемый, к сожалению, уход. Земля пухом, Cвен! Ты был отличным человеком, добрым семьянином и прекрасным тренером
+10
0
+10
Ответ Эмиль Джафаров
Попрощался меньше чем за неделю до смерти. Мурашки
эвтаназия наверно, зачем мучать человека в терминальной стадии, дальше было бы только хуже
+12
-2
+10
Ответ Оригинальный Ник
Комментарий скрыт
Мало того, что вы показали себя невеждой (он швед, а не англичанин), так ещё и лишены сочувствия. Хотя может в этом есть счастье.
+9
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"Гётеборг" навсегда.
+7
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RIP... Спасибо за Лацио, это его вершина
+6
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+6
Он попрощался очень правильными словами...
+6
0
+6
Ответ Nerazzurri-88
Комментарий скрыт
Да тут одни охотники...
+9
-3
+6
Ответ Olenyuksi
Для меня он сборная Англии уже не олдскульная но все равно еще ТА САМАЯ
Тогда бразилы реально в две тысяча втором были очень сильны с РиРо, и можно сказать команде Свена немного не повезло, и результат мог быть историческим для них. Но история не терпит сожалений) Его Англия так же осталась в памяти навскгда)
+5
0
+5
Спасибо за интересный футбол с участием его команд.
+4
0
+4
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