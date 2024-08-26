Умер Свен-Йоран Эрикссон. У экс-тренера Англии был рак в терминальной стадии
Умер Свен-Йоран Эрикссон.
Экс-тренер сборной Англии, «Манчестер Сити», «Лацио» и «Ромы» скончался в понедельник утром в возрасте 76 лет. О смерти Эрикссона сообщил шведский агент Бо Густавссон.
Напомним, в январе стало известно, что у Эрикссона был обнаружен рак в терминальной стадии.
В 2001 году Эрикссон стал первым иностранным тренером в истории сборной Англии. Шведский специалист выигрывал с «Лацио» чемпионат Италии, по два раза побежал в Кубке и Суперкубке страны, брал Кубок обладателей кубков и Суперкубок УЕФА. Эрикссон трижды приводил к чемпионству в Португалии «Бенфику», выигрывал с клубом Кубок и Суперкубок страны. Также он брал трофеи с «Ромой», «Сампдорией» и «Гетеборгом».
Эрикссон о раке: «Мы все боимся смерти, но нужно принимать жизнь такой, какая она есть. Берегите себя и спасибо за все»
Что ж
Прожил долгую и насыщенную жизнь. И под конец воплотил свою мечту в реальность. И оставил след в европейском футболе.
Даже обещанный врачами год не прожил.
Очень жаль.
Но человек прожил великолепную, интересную жизнь.