«Ювентус» разгромно выиграл оба матча при Мотте, общий счет – 6:0. Дальше – «Рома»

«Ювентус» при Тиаго Мотте выиграл все матчи к этому моменту.

Туринцы сегодня разгромили «Верону» во 2-м туре Серии А – 3:0. В стартовом матче чемпионата они обыграли «Комо» с таким же счетом.

В следующей игре «бьянконери» встретятся с «Ромой» на своем поле – это произойдет 1 сентября.