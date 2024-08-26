«Ювентус» разгромно выиграл оба матча при Мотте, общий счет – 6:0. Дальше – «Рома»

Теги Ювентус Тиаго Мотта серия А Италия Верона Футбол

«Ювентус» при Тиаго Мотте выиграл все матчи к этому моменту.

Туринцы сегодня разгромили «Верону» во 2-м туре Серии А – 3:0. В стартовом матче чемпионата они обыграли «Комо» с таким же счетом.

В следующей игре «бьянконери» встретятся с «Ромой» на своем поле – это произойдет 1 сентября.

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23 комментария
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Просто Афигенски ребята! Так держать
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+25
При Аллегри такой фигни не было !
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не будите меня!
+14
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Ответ Alex.K71
Похоже возвращается тот самый всепобеждающий и доминирующий Юве!!!
Ты это после 2 тура определил? 🤣🤔
+12
-1
+11
Рома следующая. Значит, и после 3 тура Юве останется на 1 месте.
+7
-2
+5
Ответ zzakichh
всегда называли разгромом
а по-моему лунатик прав.
сколько себя помню, только последние лет 5-7 комментаторы стали 3-0 разгромом называть.
по сути технарь тоже 3-0.Может не самый правильный пример, но всё же... А вот разница 4 мяча и больше, это да, разгром.
+5
0
+5
Бра-во, Мот-та!)
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Ответ Lunatic Insane
ну так-то 3-0 всегда называли "с крупным счётом", а "разгром" это уже 4 и 5... но по-любому, как ни называй, начали неплохо...
всегда называли разгромом
+4
-1
+3
Ответ as009595@icloud.com
Рома никакущая),
Зато Шома забил.
+3
0
+3
Ответ Иван Лапин
Рома следующая. Значит, и после 3 тура Юве останется на 1 месте.
Рома никакущая),
+2
0
+2
Ответ zzakichh
всегда называли разгромом
ну когда "всегда". всегда было вот так:
1-0 (или +1, например, 2-1) - победа с минимальным счётом
2-0 (или +2) - уверенная победа
3-0 (или +3) - победа с крупным счётом
+4 и +5 - разгром
+6 и +7 - деклассирование
+1
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+1
У Ромы будет в 4 туре новый тренер. Скриньте
+1
0
+1
Даёшь 9:0 после 3х туров)
+1
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+1
Ответ Alexej Lasarew
Просто Афигенски ребята! Так держать
Похоже возвращается тот самый всепобеждающий и доминирующий Юве!!!
+6
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А разве так можно?
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Ответ yrok77
Ты это после 2 тура определил? 🤣🤔
Итальянский цикл))
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Ответ Alex.K71
Похоже возвращается тот самый всепобеждающий и доминирующий Юве!!!
И соперники как раз топовые были - Верона и Комо. Просто мощь💪
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Ответ kokakoka
И соперники как раз топовые были - Верона и Комо. Просто мощь💪
так и у нас молодежь и новички в составе )
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Это ни Рома!
(c)
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Отправит ДДР в отставку
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на такой Ювентус приятно смотреть. Продолжаем в том же духе!
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