«Ювентус» разгромно выиграл оба матча при Мотте, общий счет – 6:0. Дальше – «Рома»
«Ювентус» при Тиаго Мотте выиграл все матчи к этому моменту.
Туринцы сегодня разгромили «Верону» во 2-м туре Серии А – 3:0. В стартовом матче чемпионата они обыграли «Комо» с таким же счетом.
В следующей игре «бьянконери» встретятся с «Ромой» на своем поле – это произойдет 1 сентября.
сколько себя помню, только последние лет 5-7 комментаторы стали 3-0 разгромом называть.
по сути технарь тоже 3-0.Может не самый правильный пример, но всё же... А вот разница 4 мяча и больше, это да, разгром.
1-0 (или +1, например, 2-1) - победа с минимальным счётом
2-0 (или +2) - уверенная победа
3-0 (или +3) - победа с крупным счётом
+4 и +5 - разгром
+6 и +7 - деклассирование
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