«За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый». Олусегун о клубе

Теги премьер-лига Россия болельщики Краснодар Олакунле Олусегун Футбол

Олакунле Олусегун оценил популярность «Краснодара» в России.

«Уверен, каждый человек любит и уважает «Краснодар», у нас всегда много болельщиков на домашних и выездных играх.

Я думаю, что 50% России болеет за «Краснодар», – сказал форвард «Краснодара».

87 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да что там 50% России, 50% всего Краснодара!
+97
-5
+92
Особенно это заметно когда Спартак играет в Краснодаре))))
+49
-10
+39
50 процентов армян России если только
+40
-9
+31
Ответ Wiley Fox
50 процентов армян России если только
Они за ФК Сочи.
+27
-5
+22
Точно знаю, болельщики какого клуба из того же города точно за Краснодар не болеют)
+17
0
+17
Ответ валя_стакан
Никому вы не нужны даже в своем Краснодаре где всегда болели за Кубань.
Болели за Кубань, пока не появился нормальный клуб )
+23
-6
+17
Нет , у нас 150 миллионов болельщиков Спартака, это классика это знать надо
+25
-12
+13
Ответ Liver0910
Да что там 50% России, 50% всего Краснодара!
50% за Краснодар и 140% за Зенит, 200% за Факел
+10
0
+10
Ответ superbro
50% за Краснодар и 140% за Зенит, 200% за Факел
144 % за Зенит )))
+11
-2
+9
Или ты болеешь за Краснодар, или нет. Всё верно - 50%.
+9
-1
+8
За Краснодар болели нейтральные болельщики,когда команда играла воспитанники и это было стратегией клуба,и все это отмечали,сейчас же в Краснодаре чуть ли не больше всех иностранцев в РПЛ,а в основу выходит 2 россиянина
+10
-4
+6
>население России 146 миллионов
>50-60 миллионов за Спартак
>ещё где-то 50-60 за Краснодар

Какие-то крохи за Зенит, ЦСКА, Локо, Динамо, Крылья, Факел в рамках статистической погрешности. И ещё несколько десятков миллионов футболом не интересуется. Всё сходится.
+9
-4
+5
Карасев в их числе
+10
-6
+4
Ответ Петр Иванов
Ну, зато эти 2 россиянина выращены в своей академии, да еще и в половине клубов страны играют воспитанники Краснодара. И скажу по секрету. "За Краснодар болели нейтральные болельщики,когда команда играла воспитанники и это было стратегией клуба" - такого не было и быть не могло, т.к. академия моложе клуба, и раньше, как ты говоришь, воспитанники были еще детьми, если не брать отдельный момент в истории клуба, когда из-за начала СВО все леги свалили и Сторожук вынужденно доигрывал сезон воспитанниками.
Ну да Петров воспитанник Краснодара давний
+5
-2
+3
искуственно созданный частный клуб. начнутся проблемы-закроют и забудут, а на стадион пустят кубань
+3
0
+3
Ответ Петр Иванов
А что вы подразумеваете под словом лифт?
Подозреваю, что он имел ввиду повышение в классе между лигами. По спортивному принципу, а не по wild card с 5-ого места ФНЛ.
+3
0
+3
так, ну в спартаке борщом кормят для для таких заявлений, а в краснодаре-то чем?
+2
0
+2
Ну в мае за них точно болела большая часть страны. Разумеется кроме тех, кто не верит в счётчик и проклятие Берии.
+2
0
+2
Да что там в России, 50% меня болеет за Краснодар. А 50% против. Итого примерно 0
+2
0
+2
у нас какая то шиза среди клубов, то Спартак постоянно рассказывает что вообще вся Россия за них, то Зенит, теперь вот Краснодар и 50%...
+2
0
+2
(нет)
+1
0
+1
Ответ Заборостроитель
Пройдите лифт, для начала, честно😏
А что вы подразумеваете под словом лифт?
+1
0
+1
Я лично за Кубань.
+1
0
+1
Ответ Сергей Разуваев
Только потому что почувствовали силу команды. Думали это Анжи или Москва на сезон-два, а теперь очко сжалось, чувствуете писец скоро...
Очень надеюсь, что вы не правы и Краснодару скоро не будет писец.
+1
0
+1
Ответ sd4fmwrvz8
🤣а что ни 150 то?на юге больше наверно болеют за Ростов и Кубань чем за Краснодар если по честнаку
суммарная посещаемость Ростова и Кубани будет разительно меньше Краснодара, "если по честнаку"...
+1
0
+1
🤣а что ни 150 то?на юге больше наверно болеют за Ростов и Кубань чем за Краснодар если по честнаку
+1
0
+1
Болеть за Краснодар? Ну уж нет! Уважать, пожалуй да, только это уважение как-то понемногу уменьшается.
+5
-4
+1
Ох уж эти расчёты популярности.
+1
0
+1
Все армяне России, может быть..
+2
-1
+1
Ответ Фёдор Кузнецов
За Краснодар болели нейтральные болельщики,когда команда играла воспитанники и это было стратегией клуба,и все это отмечали,сейчас же в Краснодаре чуть ли не больше всех иностранцев в РПЛ,а в основу выходит 2 россиянина
Главное в Зените играют свои воспитанники: Латышонок, Адамов и Волков!
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий