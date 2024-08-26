«За «Краснодар» болеет 50% России, думаю. Нас любит и уважает каждый». Олусегун о клубе

Олакунле Олусегун оценил популярность «Краснодара» в России.

«Уверен, каждый человек любит и уважает «Краснодар», у нас всегда много болельщиков на домашних и выездных играх.

Я думаю, что 50% России болеет за «Краснодар», – сказал форвард « ».