«Барселона» зарегистрирует Ольмо благодаря травме Кристенсена. Хавбек сможет сыграть с «Райо» 27-го

Теги Барселона Ла Лига Райо Вальекано Андреас Кристенсен Дани Ольмо Футбол

«Барселона» нашла способ зарегистрировать Дани Ольмо.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы воспользуются правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника Андреаса Кристенсена. Ранее стало известно, что датчанин пропустит от нескольких недель до двух месяцев.

Примечательно, что регламент предусматривает такую операцию в том случае, если ожидается «нетрудоспособность продолжительностью, равной или превышающей четыре месяца с момента травмы».

«Блауграна» сможет использовать 80% места под потолком зарплат, которое занимает 28-летний футболист, и этого должно хватить для регистрации купленного у «Лейпцига» полузащитника сборной Испании.

Ожидается, что Ла Лига одобрит такой шаг в ближайшие часы, и тогда Ольмо сможет сыграть против «Райо Вальекано» 27 августа.

Ранее «Барселона» схожим образом зарегистрировала Иньиго Мартинеса – благодаря травме Рональда Араухо.

Ольмо так и не зарегистрировали. «Барса» столько всего перепробовала!

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76 комментариев
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Как-то всё это выглядит убого.
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+170
Ответ Ulan Iskanderov
Ломай меня полностью
- Нет, мистер Лапорта, нет
- Это все для дела, сынок, это все для дела
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0
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Ломай меня полностью
+108
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Ответ Ulan Iskanderov
Ломай меня полностью
«Ломаем Жору (Кристенсена), #### Альбатрос (Тебаса)»©️тогда уж😼
+52
-3
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Видимо, Лапорта таки послушал трек Басты
+53
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+46
Ответ Karl0709
Как-то всё это выглядит убого.
Согласен, не смешно уже.
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Есть трек у Ноггано: застрах*й братуху, застрах*й))) не знаю вспомнил ее и подумал как ломают Кристенсена на 4 месяца
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Ответ Ллб
Видимо, Лапорта таки послушал трек Басты
Ноггано)
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"Прости Андреас, ничего личного, но мы должны его зарегистрировать. Короткая соломинка, не повезло, но так бывает", - сказал Лапорта замахиваясь битой.
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+17
Игрокам Барсы нужно быть осторожными, людой трансфер в клуб, может обернуться огнестрелом для игроков в заявке
+11
-1
+10
-От Розарио Агро еще никто не уходил!
-Не надо! Я сам! (с) НПИВР
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0
+9
Ответ AurelioDeLaurentis
правильней будет написать не "благодаря" а из за травмы. Звучит как будто Барселона благодарна судьбе за это.
похоже все-таки благодарна)
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Нашли выход 🤣
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Ответ Бегемотик
А когда он станет здоровым?
На следующий день после регистрации Ольмо)))))))))
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правильней будет написать не "благодаря" а из за травмы. Звучит как будто Барселона благодарна судьбе за это.
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Мистер Кристенсен?
Да?
Мистер Ольмо передает вам поклон

(Звук удара. Скрип пера по бумаге. Шум факса.)
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Ответ Евгений Сидоров
"Прости Андреас, ничего личного, но мы должны его зарегистрировать. Короткая соломинка, не повезло, но так бывает", - сказал Лапорта замахиваясь битой.
Ты, наверно, думаешь, что тебе выпало 18 карат невезения? Да нет, просто игра попалась нечестная
+2
0
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Ответ Ринат Кадиров
Есть трек у Ноггано: застрах*й братуху, застрах*й))) не знаю вспомнил ее и подумал как ломают Кристенсена на 4 месяца
Какой же кринж, что спортс не дает слово застрах*й без цензуры написать)
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Застрахерь братуху, застрахерь
Правильное написание слов связанные со страхованием, не пропускает)))
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Ответ SHOTKA
Круто, теперь можно и Леао купить.
Во влажных мечтах?
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Отлично 👍
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Ответ Папа Футбола
Комментарий удален пользователем
Ха-ха. Папа Петросян
+3
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Лапорта пошел на отчаянные меры
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LTIR
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Ответ MESSIya
🔵🔴 Последняя неделя на рынке. Сегодня официально объявлено об уходе Ленгле в "Атлетико" и Витора Роке в "Бетис". ✍️ Алекс Валле в Глазго, чтобы подписать контракт с "Селтиком". 👀 Ожидаются левый вингер (Кьеза) и ЛЗ (Кансело/Пубилл). https://x.com/alexpintanel/status/1827964467851796945?t=r1pDGG1IW_V_6WGrTMOY7Q&s=19
Жаль, всё таки Валле, хорошо показал на предсезонке себя.(
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Ответ MESSIya
До 31 декабря. Дают время закрыть контракты с Nike и остатки задолженности Libero
Правильно понимаю, что тогда до 31 декабря Кристенсен будет в пролёте? Это же полсезона
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Ответ MESSIya
Барса завершает подписание Кьезы. Объявление в среду или четверг. Сумма 12 миллионов. Туттоспорт. https://x.com/postunited/status/1828026177090453879?s=19
А Романо пишет,что Ливерпуль интересуется Кьезой
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Ответ войд
А ведь за это позорище ещё и глорят)
Неужели нельзя по людски подписать и всё,ни один клуб мира нормальный таким не занимается...
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Ответ superbro
На следующий день после регистрации Ольмо)))))))))
Неа вот игрок выздоровел и все? Так можно хитрить и всем так делать.
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Ответ Бегемотик
Неа вот игрок выздоровел и все? Так можно хитрить и всем так делать.
Если серьезно, то должно быть заключение о характере травмы и что игрок пропустит продолжительный срок. Думается регламент учитывает такие попытки обхода, иначе бы мы уже услышали о подобных историях.
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