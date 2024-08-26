«Барселона» зарегистрирует Ольмо благодаря травме Кристенсена. Хавбек сможет сыграть с «Райо» 27-го

«Барселона» нашла способ зарегистрировать Дани Ольмо.

Mundo Deportivo сообщает, что каталонцы воспользуются правом включить футболиста в заявку взамен травмированного защитника . Ранее стало известно, что датчанин пропустит от нескольких недель до двух месяцев.

Примечательно, что регламент предусматривает такую операцию в том случае, если ожидается «нетрудоспособность продолжительностью, равной или превышающей четыре месяца с момента травмы».

«Блауграна» сможет использовать 80% места под потолком зарплат, которое занимает 28-летний футболист, и этого должно хватить для регистрации купленного у «Лейпцига» полузащитника сборной Испании.

Ожидается, что Ла Лига одобрит такой шаг в ближайшие часы, и тогда Ольмо сможет сыграть против « » 27 августа.

Ранее « » схожим образом зарегистрировала Иньиго Мартинеса – благодаря травме Рональда Араухо.

Ольмо так и не зарегистрировали. «Барса» столько всего перепробовала!