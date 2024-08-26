КДК рассмотрит удар Эраковича рукой по арке после удаления и выходы за пределы техзоны Тимощука и Станковича в матче «Зенит» –«Спартак»

КДК рассмотрит поведение Страхини Эраковича после удаления в игре со «Спартаком».

В матче 6-го тура Мир (0:0) защитник «Зенита» покинул поле на 62-й минуте, получив два предупреждения за 6 минут – в обоих эпизодах Эракович сфолил на Хесусе Медине.

«Тренер «Зенита» выходил за пределы технической зоны. Зафиксирована задержка команды хозяев из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты.

Разберем неспортивное поведение защитника « » , он ударил рукой по арке, через которую проходят, при покидании поля после удаления.

Систематический выход за пределы технической зоны , это второе нарушение в сезоне, и выход за пределы техзоны тренера Сакича. И задержка выхода из раздевалки у «Спартака» перед началом второго тайма на две минуты тридцать секунд», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.