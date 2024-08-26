КДК рассмотрит удар Эраковича рукой по арке после удаления и выходы за пределы техзоны Тимощука и Станковича в матче «Зенит» –«Спартак»

Теги Спартак Зенит Анатолий Тимощук Деян Станкович премьер-лига Россия КДК РФС Артур Григорьянц Спорт-Экспресс Страхиня Эракович Футбол

КДК рассмотрит поведение Страхини Эраковича после удаления в игре со «Спартаком».

В матче 6-го тура Мир РПЛ (0:0) защитник «Зенита» покинул поле на 62-й минуте, получив два предупреждения за 6 минут – в обоих эпизодах Эракович сфолил на Хесусе Медине.

«Тренер «Зенита» Тимощук выходил за пределы технической зоны. Зафиксирована задержка команды хозяев из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты.

Разберем неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича, он ударил рукой по арке, через которую проходят, при покидании поля после удаления.

Систематический выход за пределы технической зоны Станковича, это второе нарушение в сезоне, и выход за пределы техзоны тренера Сакича. И задержка выхода из раздевалки у «Спартака» перед началом второго тайма на две минуты тридцать секунд», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.

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59 комментариев
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У них настолько нет работы? Потом будут рассматривать глубокий вздох после удаления?
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Обязательно рассмотрите момент, когда Станкович поцеловал Эраковича в голову! И обоих дисквалифицировать на один матч за пропаганду!
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Они там совсем одурели? Этот незначительный эпизод был за пределами поля, никаких оскорблений, если не считать оскорбления арки, но ведь от арки жалобы не поступало. Нет бы рассмотреть удар коленом в голову Лунëва от Кордобы, хотя тот мог перепрыгнуть через вратаря. Карась никак не отреагировал.
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Я попытаюсь рассмотреть работу КДК, пока они делают очень важный вид, что работают и вообще нужны кому-то
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Только посмотрел,в этот КДК входит 11,КАРЛ , 11 человек.И все получают за это деньжата.И так во всех этих чиновничьих клоповниках.Работают за двоих ,а сидят вдесятером
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Ответ Проверим!Проверим!!
У них настолько нет работы? Потом будут рассматривать глубокий вздох после удаления?
Они ведь за счет этого кормятся, это их работа придумывать штрафы за ерунду
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Сумасшедший комитет

Там же все больные анзорики
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Ну ударил и ударил по арке. Это эмоции. Возможно был зол на самого себя. Он же не судье в бубен зарядил? Играли-то дома. Если и нанёс какой-то материальный ущерб, то родному клубу. Вообще не очень понимаю цели подобных рассмотрений.
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КДК - натуральное позорище. Штрафы вообще за все, они в открытую занимаются вымогательством денег, вот и все.
Я говорю, скоро они придут на спортс, будут читать наши и комментарии и штрафовать за них клубы, которые отмечены в профиле.
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Ведь уже давно Радимов четко все про КДК сказал, и что печально, ничего с тех пор не изменилось, а если изменилось, то только в худшую сторону.
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Ответ shamshor
Обязательно рассмотрите момент, когда Станкович поцеловал Эраковича в голову! И обоих дисквалифицировать на один матч за пропаганду!
а че, в Испании за поцелуй изничтожили человека, а здесь такая аморалка. Ведь дети же смотрят. Надо наказать.
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Ответ Alexander Solodkov
а че, в Испании за поцелуй изничтожили человека, а здесь такая аморалка. Ведь дети же смотрят. Надо наказать.
Главное, чтобы Страхиня не дал интервью как Эрмосо, что не давал согласие на поцелуй.
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Совсем тю-тю! А в Регламентах есть пункт о запрете касаться чего-то после удаления? Или это пойдет под пунктом, проявление неуважения к строителям стадиона? Хотя такого в Регламенте наверное тоже нет. Даже интересно, подо что это подведут.
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Ответ Проверим!Проверим!!
У них настолько нет работы? Потом будут рассматривать глубокий вздох после удаления?
Имитация б.д.
Штрафы и наказания за воздух и человеческие эмоции.
В эпоху ИИ все должны превратиться в бездушные машины.
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Арка то пострадала? Вот же клоуны! 😁
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Ответ Александр Охотко
Только посмотрел,в этот КДК входит 11,КАРЛ , 11 человек.И все получают за это деньжата.И так во всех этих чиновничьих клоповниках.Работают за двоих ,а сидят вдесятером
Я уверен, что у них не только фиксированный оклад, но либо еще и процент от высосанных (именно так это и называется) штрафов, либо премии за каждую сумму.
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Видимо надо уходить с поля с руками по швам и молча по команде «марш»
Как в армии

Россия для грустных
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Кадека рфс создан исключительно
для зарабатывания денег (ха-лява)
- Кто рукой ударит Арку,
- Тот получит наказалку.
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Википедия выдаёт, что КДК - это клеёные деревянные конструкции ☝
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Пусть КДК ещё рассмотрит с какой ноги футболисты заходят на футбольное поле и с какой покидают. Давно надо эти структуры : КДК и ЭСК упразднить, создав новые с чётким регламентом их обязанностей и набрав профессионалов умеющих чётко и аргументированно излагать свои решения.
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Ответ "циннику питербуржскому"...
Здесь, поскольку он ограничил мои права на ответ 😉
Надо устроить очную ставку. Вызвать всех на допрос в дисциплинарную комиссию.
Включая арку...
😉
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Поцелуй Станковича не рассмотрят, не слишком ли было произведено надавливание губами?
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Охренеть можно! Столько проблем в рфс, по судейству, по видиоповторам, по организации чемпионата и пр., а кдк разбирает выражения лица у футболиста. Это как раз подтверждает прогнившую сущность кдк. Серьезные вопросы все мимо, а обозначить свою жизнь им приходиться таким образом
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Ответ Чебурашка от Гены
Арка то пострадала? Вот же клоуны! 😁
Частное имущество очень для нас важно. 😉
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Ответ Чебурашка от Гены
Арка то пострадала? Вот же клоуны! 😁
Она не давала согласия на участие в этом. "Равно, как и её родственники" ;)
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Ответ Чебурашка от Гены
Арка то пострадала? Вот же клоуны! 😁
Цирк шапито и только )))
В таком цирке живём. То ли ещё будет )))
Запасайся попкорном 😉
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Ответ Чебурашка от Гены
Это наша Арка! Хотим танцуем её, хотим бьем. 😁( от имени Зенита ).
))
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Ответ Валерий Глубокий
Возьмите меня на работу ) с секундомером время засекать невыхода на поле )))
На такие работы берут своих. По блату )))
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Как бы интересно они наказали Хагена, когда он после неудачного матча Зенита в щепки разнëс двери в раздевалку?
Эрик бы их сам наказал ;)
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Ответ viktorpavlov70
Ну ударил и ударил по арке. Это эмоции. Возможно был зол на самого себя. Он же не судье в бубен зарядил? Играли-то дома. Если и нанёс какой-то материальный ущерб, то родному клубу. Вообще не очень понимаю цели подобных рассмотрений.
Это просто он с Широковым не знаком. А так бы зарядил судье.
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