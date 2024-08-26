КДК рассмотрит удар Эраковича рукой по арке после удаления и выходы за пределы техзоны Тимощука и Станковича в матче «Зенит» –«Спартак»
КДК рассмотрит поведение Страхини Эраковича после удаления в игре со «Спартаком».
В матче 6-го тура Мир РПЛ (0:0) защитник «Зенита» покинул поле на 62-й минуте, получив два предупреждения за 6 минут – в обоих эпизодах Эракович сфолил на Хесусе Медине.
«Тренер «Зенита» Тимощук выходил за пределы технической зоны. Зафиксирована задержка команды хозяев из раздевалки перед началом второго тайма на две минуты.
Разберем неспортивное поведение защитника «Зенита» Эраковича, он ударил рукой по арке, через которую проходят, при покидании поля после удаления.
Систематический выход за пределы технической зоны Станковича, это второе нарушение в сезоне, и выход за пределы техзоны тренера Сакича. И задержка выхода из раздевалки у «Спартака» перед началом второго тайма на две минуты тридцать секунд», – сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Там же все больные анзорики
Я говорю, скоро они придут на спортс, будут читать наши и комментарии и штрафовать за них клубы, которые отмечены в профиле.
Штрафы и наказания за воздух и человеческие эмоции.
В эпоху ИИ все должны превратиться в бездушные машины.
Как в армии
Россия для грустных
для зарабатывания денег (ха-лява)
- Кто рукой ударит Арку,
- Тот получит наказалку.
Здесь, поскольку он ограничил мои права на ответ 😉
Надо устроить очную ставку. Вызвать всех на допрос в дисциплинарную комиссию.
Включая арку...
😉
В таком цирке живём. То ли ещё будет )))
Запасайся попкорном 😉