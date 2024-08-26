«Ювентус» громит «Верону» в гостях – 3:0, онлайн-трансляция. Влахович сделал дубль

«Ювентус» в гостях играет с «Вероной» в матче 2-го тура Серии А.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

Статистика Серии А