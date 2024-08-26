«Ювентус» громит «Верону» в гостях – 3:0, онлайн-трансляция. Влахович сделал дубль
«Ювентус» в гостях играет с «Вероной» в матче 2-го тура Серии А.
Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 26 августа, 21:45, «Марк Антонио Бентегоди»
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Верона –
Монтипо, Маньяни (Фресе, 56), Коппола, Давидович, Лазович (Харруи, 64), Белаэн, Дуда (Силва, 85), Тшатшуа, Ливраменто (Алиду, 56), Москера (Тенгстедт, 56), Суслов.
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Ювентус –
Ди Грегорио, Кабаль (Рухи, 77), Бремер, Гатти (Данило, 85), Савона (Калулу, 77), Локателли, Фаджоли, Мбангула (Дуглас Луис, 69), Йылдыз, Камбьязо (Ангеле, 85), Влахович.
реальность - Мбангула, Савона
))
Но, понимаю почти новая команда. Ошибки иногда такие что волосы седеют на глазах.Как молодежь радует!!!! Ух))
в первом матче ассист+гол,
а сегодня ассист+заработанный пенальти. Ничего себе...
Лет десять как минимум не видел такой игры, понятно что соперники пока так себе
Посмотрим как в дерби д’италия будут выглядеть