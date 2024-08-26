«Ювентус» громит «Верону» в гостях – 3:0, онлайн-трансляция. Влахович сделал дубль

Теги Ювентус серия А Италия Верона онлайны Футбол

«Ювентус» в гостях играет с «Вероной» в матче 2-го тура Серии А.

Спортс’‘ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Верона – Ювентус 0:3 (второй тайм)
Дата проведения
26 августа, 21:45, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 28 Влахович, 0:2 – 39 Савона, 0:3 – 53, пенальти Влахович.
ВеронаМонтипо, Маньяни (Фресе, 56), Коппола, Давидович, Лазович (Харруи, 64), Белаэн, Дуда (Силва, 85), Тшатшуа, Ливраменто (Алиду, 56), Москера (Тенгстедт, 56), Суслов.
ЮвентусДи Грегорио, Кабаль (Рухи, 77), Бремер, Гатти (Данило, 85), Савона (Калулу, 77), Локателли, Фаджоли, Мбангула (Дуглас Луис, 69), Йылдыз, Камбьязо (Ангеле, 85), Влахович.
Предупреждения:
Дуда (52), Тшатшуа (52).

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58 комментариев
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Аллегри: Я из тех игроков выжал максимум. У меня же не был Савона в составе.
+26
0
+26
2-0 ведём и весь Ювентус на чужой половине поля с мячом. Я походу сплю
+25
0
+25
Ответ Kubinec_
2-0 ведём и весь Ювентус на чужой половине поля с мячом. Я походу сплю
Мы дожили😊
+15
0
+15
Знаете что мне нравится в Мотте, он за каждый гол радуется, не как Аллегрова не каких эмоций только психи
+11
0
+11
За Ювентус 🙏🙏🙏
+12
-2
+10
Верните Аллегри!!!! 🕶Так нельзя играть))))😁
+9
0
+9
ожидание перед началом сезона какая пара будет лидерами Ювентуса - Тюрам, Луис Дуглас
реальность - Мбангула, Савона

))
+9
0
+9
Радость Мотты, такая искренняя!!)
Но, понимаю почти новая команда. Ошибки иногда такие что волосы седеют на глазах.Как молодежь радует!!!! Ух))
+8
0
+8
Ответ Алексей Малютин
Низкий блок, который сейчас является базой этого футбола видимо Мотта за недельку поставил? А Локкатели кто обороняться научил? В Сассуоло это был другой игрок
Получается научил, но использовать не смог ? Вообще не понятная аргументация. Тот же состав при Мотте феерит, а при Аллегри феерили нас. С чем кем хотите обясните. Как? Зачем?
+7
0
+7
Ответ Алексей Малютин
Низкий блок, который сейчас является базой этого футбола видимо Мотта за недельку поставил? А Локкатели кто обороняться научил? В Сассуоло это был другой игрок
А выходить из обороны под прессингом и проводить осмысленные атаки-то и другое передачами в одно-два касания,видимо наследие Аллегри…Посмотри на состав и качество игры.Только слепой здесь не увидит,как Мотта меняет команду
+7
0
+7
Ответ Kubinec_
2-0 ведём и весь Ювентус на чужой половине поля с мячом. Я походу сплю
Мы смогли
+7
0
+7
Дай Бог, чтобы ребята играли без травм. Задор, усердие и дисциплина - есть. Fino alla Fine!
+7
0
+7
Лицо Кьезы представили? при Мотте этот чудик на топ уровень бы вышел
+6
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Вот таким должен быть Ювентус, тотальный контроль, быстрый пас, угроза от любого игрока.
+6
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Поздравляю фанатов старой синьоры, давно не видел такой игры от Юве
+5
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+5
Выходит Мбангула
в первом матче ассист+гол,
а сегодня ассист+заработанный пенальти. Ничего себе...
+4
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+4
Ответ Marten Lunnar
Кстати, многие здесь его не любили почему-то, а по мне - пахарь и топ всегда был, еще с сассуоло
Лока - абсолютный топ. Проблема была в его позиции и игровых задачах при Аллегри
+4
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+4
Давай Юве !!!
+5
-1
+4
Новый перспективный тренер с современными идеями. Когда есть чёткий план и поставленная игра даже с таким составом можно побеждать
+4
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+4
ну Мотта раздает класс. Сколько же он поменял. Локателли вообще другой игрок про нем
+4
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+4
Влаха голешник!
+3
0
+3
как же красива старая сеньёра в этом году
+3
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+3
Ответ Алексей Малютин
Багаж Конте помним? Ну а это Багаж Аллегри (и немножко Монтеро).
Багаж Конте - это победаносная машина в Италии. Багаж Аллегри - это не знаю даже что.. это 100% негативный багаж, хаос, с которым еще пойти и разбирайся... Сравнить нельзя, по моему от слова совсем.
+3
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+3
конечно, Верона не Интер и не Наполи, но вполне солидненькая команда. И пока Ювентус играет приятно, аж глаза радуются.
+3
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+3
Ответ FrancoJuve
ну Мотта раздает класс. Сколько же он поменял. Локателли вообще другой игрок про нем
Кстати, многие здесь его не любили почему-то, а по мне - пахарь и топ всегда был, еще с сассуоло
+3
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+3
Как здорово Юве сегодня играет
+3
0
+3
нет, я не плачу. это дождь
+2
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Любо - дорого смотреть)
Лет десять как минимум не видел такой игры, понятно что соперники пока так себе
Посмотрим как в дерби д’италия будут выглядеть
+2
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На этот Ювентус приятно смотреть
+2
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Ответ Dzhansug Bukiya
Только 1 игрока Кабал не было у Аллегри, но его сектанты продолжали петь, что лучше играть нельзя и что убогие 352 это единственная надежда, но тут пришел Тренер и показал этим убогим, как можно было играть
Ты только недавно плакал, что Джинтоли все полимеры потерял. Ты чего голос подал? Нытик, лови еще минусов
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