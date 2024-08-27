Что нужно знать об Эрике Андреевой – старшей сестре Мирры. Она вышла во 2-й круг US Open

Обыграв в первом круге US Open 37-ю ракетку мира Юэ Юань, Эрика Андреева продолжила серию результатов, начатую на прошлой неделе на турнире в Монтеррее. Тогда 20-летняя россиянка впервые обыграла соперницу из топ-20 и впервые сыграла в четвертьфинале WTA, благодаря чему поднялась на рекордную для себя 75-ю строчку мирового рейтинга.

Теперь уроженка Красноярска и старшая сестра Мирры Андреевой второй раз прошла круг на турнире «Большого шлема» и второй же – в этом сезоне. Она убедительно обыграла 25-летнюю китаянку, ранее в 2024-м выигравшую первый титул WTA, – 6:3, 7:6.

В матче, продолжавшемся чуть менее двух часов, Андреева дважды уступила подачу, но сделала три брейка – в том числе благодаря 35 ударам навылет (+2 к невынужденным ошибкам) – и дальше сыграет с олимпийской чемпионкой Циньвэнь Чжэн.

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Андреева играет в теннис с четырех лет после того, как ее мама Раиса влюбилась в спорт, пока была беременна.

В секцию в Красноярске детей брали с пяти, но Эрике дали попробовать и разрешили не ждать год, чтобы начать. Раиса, как рассказывала теннисистка в одном из ранних интервью , ходила на занятия вместе с ней – «надевала спортивный костюм, собирала мячи», так что дети в группе даже считали ее вторым тренером. (Позднее так же на тренировки Эрики стала ходить ее младшая сестра Мирра, так что к моменту, когда заниматься начала она, корт уже был для нее родным местом.)

Красноярский тренер Андреевых Марина Павлова вспоминала недавно, что Эрика отличалась терпением и усердием – «играла одну корзину, вторую, третью, с тренировки было не выгнать». Это качество она в принципе делила с сестрой, хоть той все и давалось чуть проще, зато характерами сестры отличались: Мирра общительная и экспрессивная, Эрика – спокойнее и интровертнее.

По юниорам Андреева-старшая выиграла полдюжины титулов разного уровня, доходила до финала «Ролан Гаррос»-2021 (проиграла Линде Носковой) и подбиралась к топ-10.

На профессиональном уровне первый титул ITF Эрика взяла в конце 2020-го, а в середине 2022-го впервые сыграла в основе WTA. Тем же летом Андреева с первой попытки прошла квалификацию на «Шлеме» и в первом круге US Open поборолась с Петрой Квитовой (вела 5:3 в первом сете, прежде чем «перестать думать, как выиграть, и начать думать, как не проиграть», и после этого до конца матча взяла один гейм).

К тому времени Андреевы, чьи интересы представляет агентство IMG, уже уехали из Красноярска (где Эрика успела окончить музыкальную школу по классу гитары), побазировались в Москве и Сочи и в итоге обосновались на юге Франции в академии Elite, куда из России ранее переехал Даниил Медведев. Первое время сестры поочередно работали с несколькими тренерами академии.

Про свой теннис Эрика рассказывала, что больше всего полагается на форхенд, с которого начинает 70% атак, а также на укороченный. При этом атакующим игроком Андреева себя не считает: «Мой теннис — это где-то разыграть, перебегать, перетерпеть».

Первый сезон в WTA Андреева провела в прошлом году, но по его итогам не сумела совершить прорыв – как начала, так и закончила его в топ-150. Трудности перехода на новый уровень Эрика объясняла чрезмерным рвением, когда «настолько хочешь выиграть, что забываешь, что тебе нужно делать на корте». Андреева работала над этим с психологом, но потом поставила сотрудничество на паузу, чтобы разобраться самой, – и очевидно, это помогло.

В 2024-м Андреева, которую сейчас тренирует гречанка Елени Кордолаими (входила в топ-450 WTA), в основах WTA уже выиграла больше матчей, чем за весь 2023-й.

На фоне подвигов Мирры ее прогресс не выглядит таким поразительным, но он очевиден: в этом сезоне Эрика впервые прошла по сеткам не только «Шлемов», но и «Премьеров», а на прошлой неделе обыграла 11-ю ракетку мира Даниэль Коллинс, которая в свой последний сезон в туре показывает лучший теннис в карьере.

С сестрой Эрика, как и всегда, близка, но вместе они не тренируются: у каждой уже свои команда и задачи. «Ты не можешь играть в полную силу, – рассказывала Эрика в этом году, – начинаешь думать, что она расстроится. Она начинает думать, что потеряет уверенность». Так что пока уверенность набирают они обе.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ; РИА Новости /Илья Наймушин; Gettyimages /Al Bello, Michael Owens